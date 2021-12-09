Дед Мороз из Великого Устюга любит получать подарки, сделанные руками детей

Дед Мороз из Великого Устюга любит получать на Новый год подарки, которые сделали своими руками дети и их родители. В этом сказочный волшебник признался на пресс-конференции в ТАСС.

«И больше мне нравятся подарки те, которые ребятишки и взрослые делают своими руками, от всего сердца, с душой. Таким подаркам рад вдвойне», – рассказал Дед Мороз.

Он выразил надежду на то, что детвора уже пишет ему письма в сказочный Великий Устюг и признался, что дарит так много подарков, что их «не сосчитать». Размышляя о том, что его одного на всю страну может не хватить, Дед Мороз сообщил, что своей волшебной силой он наделяет многих своих помощников – тех Дедов Морозов, которых люди видят в своих городах.

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«Ребята пишут письма, загадывают желания и подарки получают. А взрослые писем не пишут, желания не загадывают», – посетовал Дед Мороз и призвал старшее поколение тоже обращаться к нему и верить в сказку.

Говоря о ситуации с распространением коронавируса, главный волшебник страны напомнил, что он Мороз и может себе позволить регулярно купаться в проруби и закаляться. Он занимается спортом, ведет здоровый образ жизни и делает всё возможное, чтобы поддерживать «отменный иммунитет». Но при этом он не против современной медицины.

«Я привился одним из первых, потому что доверяю нашим врачам и ученым», - признался Дед Мороз.

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В завершении встречи с журналистами сказочный волшебник поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал скорейшего выздоровления всем, кто сейчас болеет, отличного поведения, хороших оценок и примерного послушания.

Традиционное предновогоднее путешествие Деда Мороза из Великого Устюга по стране началось 5 декабря. На празднично оформленном поезде он планирует сделать остановки более чем в 30 городах. В Москве Дед Мороз посетит ВДНХ, расположенный там каток и «Союзмультпарк». Непосредственно в ночь с 31 декабря на 1 января он со всей своей сказочной свитой планирует быть дома за семейном торжестве.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПодаркиНовый ГодДед Мороз
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