Дед Мороз из Великого Устюга любит получать подарки, сделанные руками детей

Дед Мороз из Великого Устюга любит получать на Новый год подарки, которые сделали своими руками дети и их родители. В этом сказочный волшебник признался на пресс-конференции в ТАСС.

«И больше мне нравятся подарки те, которые ребятишки и взрослые делают своими руками, от всего сердца, с душой. Таким подаркам рад вдвойне», – рассказал Дед Мороз.

Он выразил надежду на то, что детвора уже пишет ему письма в сказочный Великий Устюг и признался, что дарит так много подарков, что их «не сосчитать». Размышляя о том, что его одного на всю страну может не хватить, Дед Мороз сообщил, что своей волшебной силой он наделяет многих своих помощников – тех Дедов Морозов, которых люди видят в своих городах.