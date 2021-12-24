Иск на 10 млн рублей к Деду Морозу, которого обещал защищать Путин, зарегистрирован судом

Великоустюгский райсуд зарегистрировал иск к Деду Морозу, который подал Игорь Мирзоев, недовольный тем, что волшебник более 20 лет не дарит ему подарки и не исполняет мечты, сообщает ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что готов стать адвокатом Деда Мороза. Так он отреагировал на рассказ журналиста из Вологодской области о том, что юрист из Петербурга подал иск на сказочного персонажа, который 23 года не исполняет его желания.

Путин захотел быть адвокатом Деда Мороза в суде

Ответчиком по иску Мирзоева выступает АО «Дед Мороз», которое с 1998 года «не выполняет публично взятые на себя обязательства». Он требует вручить ему 23 подарка, исполнить заветные мечты и компенсировать моральный вред в размере 10 млн рублей.

Владимир Путин накануне посоветовал мужчине, желающему засудить Деда Мороза, проанализировать свое поведение.

«Поскольку я тоже юрист, могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и подумает, что мешает Деду Морозу его одаривать. Это будет основная линия защиты», - сказал президент.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудДед МорозВладимир Путин
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