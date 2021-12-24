Иск на 10 млн рублей к Деду Морозу, которого обещал защищать Путин, зарегистрирован судом

Великоустюгский райсуд зарегистрировал иск к Деду Морозу, который подал Игорь Мирзоев, недовольный тем, что волшебник более 20 лет не дарит ему подарки и не исполняет мечты, сообщает ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что готов стать адвокатом Деда Мороза. Так он отреагировал на рассказ журналиста из Вологодской области о том, что юрист из Петербурга подал иск на сказочного персонажа, который 23 года не исполняет его желания.