Иск на 10 млн рублей к Деду Морозу, которого обещал защищать Путин, зарегистрирован судом
Великоустюгский райсуд зарегистрировал иск к Деду Морозу, который подал Игорь Мирзоев, недовольный тем, что волшебник более 20 лет не дарит ему подарки и не исполняет мечты, сообщает ТАСС.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что готов стать адвокатом Деда Мороза. Так он отреагировал на рассказ журналиста из Вологодской области о том, что юрист из Петербурга подал иск на сказочного персонажа, который 23 года не исполняет его желания.
Ответчиком по иску Мирзоева выступает АО «Дед Мороз», которое с 1998 года «не выполняет публично взятые на себя обязательства». Он требует вручить ему 23 подарка, исполнить заветные мечты и компенсировать моральный вред в размере 10 млн рублей.
Владимир Путин накануне посоветовал мужчине, желающему засудить Деда Мороза, проанализировать свое поведение.
«Поскольку я тоже юрист, могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и подумает, что мешает Деду Морозу его одаривать. Это будет основная линия защиты», - сказал президент.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
- Историк заявил, что в недоверии к России виноват Горбачев
- Мясников рассказал о запрещенном при простуде напитке
- РПЦ и Венгрия будут помогать преследуемым африканским христианам
- СМИ: мэр Елабуги назвал непривитых ветеранов врагами
- Хинштейн: Штраф не помешает работе Google в России
- Иск на 10 млн рублей к Деду Морозу, которого обещал защищать Путин, зарегистрирован судом
- СМИ: суд в Киеве разрешил задержать Порошенко
- Мультфильм «Вовка в тридевятом царстве» покажут онлайн в канун Нового года
- Facebook заплатил 26 миллионов рублей из общей суммы штрафов
- Эксперт развеял популярный миф о поиске работы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru