Путин захотел быть адвокатом Деда Мороза в суде
В ходе ежегодной пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос о суде над Дедом Морозом. По словам журналиста из Вологодской области, недавно юрист из Санкт-Петербурга подал иск на сказочного героя, который якобы 23 года не исполняет его желания.
«Поскольку я тоже юрист, могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и подумает, что мешает Деду Морозу его одаривать. Это будет основная линия защиты.Что касается хайпа, главное, чтобы он не был злым», - ответил президент.
Семнадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит в очном формате. На нее аккредитованы 507 журналистов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 667 / сут.
Умерли
301 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+41 645 / сут.
- Путин объяснил миллиардные долги «Роснано»
- Миллер: «Газпром» увеличит добычу газа в 2021 году
- МВД Белоруссии отнесло «Радио Свобода» к экстремистским формированиям
- СМИ: Задержанный по делу о взятке мэр Краснодара вернулся на работу
- Путин: Счастье отцовства и материнства выше денег
- Суд арестовал обвиняемого в поджоге гипермаркета в Томске
- Путин захотел быть адвокатом Деда Мороза в суде
- Мужчина напал с ножом на врача и полицейских в Красноярске
- Под влиянием «нациков»: Путин объяснил, почему нет диалога с Зеленским
- Беременных женщин запретили лечить препаратом против коронавируса «Мир-19»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru