Путин захотел быть адвокатом Деда Мороза в суде

В ходе ежегодной пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос о суде над Дедом Морозом. По словам журналиста из Вологодской области, недавно юрист из Санкт-Петербурга подал иск на сказочного героя, который якобы 23 года не исполняет его желания.

«Поскольку я тоже юрист, могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и подумает, что мешает Деду Морозу его одаривать. Это будет основная линия защиты.Что касается хайпа, главное, чтобы он не был злым», - ответил президент.

Семнадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит в очном формате. На нее аккредитованы 507 журналистов.

