«Нельзя сдаваться»: как пережить увольнение и найти работу после 50 лет

По его словам, они не смогут или не готовы будут выполнять работу, которую с легкостью могли бы делать в молодости.

«Человек после 50 лет не пойдет на должность официанта или администратора, даже если ему будут очень нужны деньги», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что грамотно составленное резюме и помощь знакомых могут ускорить процесс поиска нового места работы. Валинуров предлагает изучить новые современные технологии и получить дополнительные навыки.

«Самое главное в поиске работы — это не ваш возраст, а ваши знания, опыт и наличие необходимых навыков», - добавил специалист.