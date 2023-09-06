«Нельзя сдаваться»: как пережить увольнение и найти работу после 50 лет
После 50 лет соискатель может столкнуться с некоторыми сложностями в поиске работы, потому что многие виды трудовой деятельности ему уже не подходят, заявил рекрутер, хедхантер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров в интервью газете «Вечерняя Москва».
По его словам, они не смогут или не готовы будут выполнять работу, которую с легкостью могли бы делать в молодости.
«Человек после 50 лет не пойдет на должность официанта или администратора, даже если ему будут очень нужны деньги», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что грамотно составленное резюме и помощь знакомых могут ускорить процесс поиска нового места работы. Валинуров предлагает изучить новые современные технологии и получить дополнительные навыки.
«Самое главное в поиске работы — это не ваш возраст, а ваши знания, опыт и наличие необходимых навыков», - добавил специалист.
Когда тебе более 50 лет очень тяжело потерять работу, считает психолог Наталья Наумова.
По её словам, в этой ситуации решающее значение имеет то, как человек воспринимает это событие.
Наумова отметила, что многие в этом возрасте уже не верят в свои силы и не хотят обучаться новым навыкам.
Тем не менее, как подчеркнула она, любая кризисная ситуация может нас раздавить или сделать более сильными.
«Важно не унывать, а планировать действия и ставить перед собой новые цели», - советует психолог.
Она уверенна, что в 50 лет можно очень многого добиться.
«Главное верить в себя, трезво смотреть на ситуацию, задействовать все свои ресурсы и получать дополнительное образование, если это необходимо для профессионального развития. В этой ситуации нельзя сдаваться», — добавила Наумова.
Ранее рекордное число преступников-пенсионеров связали с ковидом и отсутствием работы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru