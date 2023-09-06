«Нельзя сдаваться»: как пережить увольнение и найти работу после 50 лет

После 50 лет соискатель может столкнуться с некоторыми сложностями в поиске работы, потому что многие виды трудовой деятельности ему уже не подходят, заявил рекрутер, хедхантер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров в интервью газете «Вечерняя Москва».

«Авито Работа»: На новую должность можно устроиться за 2-3 месяца

По его словам, они не смогут или не готовы будут выполнять работу, которую с легкостью могли бы делать в молодости.

«Человек после 50 лет не пойдет на должность официанта или администратора, даже если ему будут очень нужны деньги», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что грамотно составленное резюме и помощь знакомых могут ускорить процесс поиска нового места работы. Валинуров предлагает изучить новые современные технологии и получить дополнительные навыки.

«Самое главное в поиске работы — это не ваш возраст, а ваши знания, опыт и наличие необходимых навыков», - добавил специалист.

Экс-министр труда объяснил рекордно низкий уровень безработицы в России

Когда тебе более 50 лет очень тяжело потерять работу, считает психолог Наталья Наумова.

По её словам, в этой ситуации решающее значение имеет то, как человек воспринимает это событие.

Наумова отметила, что многие в этом возрасте уже не верят в свои силы и не хотят обучаться новым навыкам.

Регионы России столкнулись с нехваткой рабочей силы

Тем не менее, как подчеркнула она, любая кризисная ситуация может нас раздавить или сделать более сильными.

«Важно не унывать, а планировать действия и ставить перед собой новые цели», - советует психолог.

Она уверенна, что в 50 лет можно очень многого добиться.

«Главное верить в себя, трезво смотреть на ситуацию, задействовать все свои ресурсы и получать дополнительное образование, если это необходимо для профессионального развития. В этой ситуации нельзя сдаваться», — добавила Наумова.

Ранее рекордное число преступников-пенсионеров связали с ковидом и отсутствием работы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:БезработицаЭкспертыПсихологиРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры