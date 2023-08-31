«Авито Работа»: На новую должность можно устроиться за 2-3 месяца

Для трудоустройства на стандартную должность достаточно двух-трех месяцев, заявил НСН глава категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работа Александр Сампето.

Руководитель категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса «Авито Работа» Александр Сампетов в пресс-центре НСН заявил, что для поиска работы нужно два-три месяца.

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«В целом, сейчас для трудоустройства достаточно двух-трех месяцев для стандартных линейных профессий. Если же мы говорим о подработке, то тут поиск займет от нескольких дней до недели. Эти значения повысились на 15-20% по сравнению с аналогичным временным промежутком прошлого года. Это связано с тем, что нужно как можно больше наполнить воронку из кандидатов, а сейчас она заполняется медленнее из-за того, что кандидаты проявляют меньше активности», - сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи, член экспертного совета Государственной Думы по молодежной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, в каких профессиональных областях высокие зарплаты.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ТрудоустройствоРабота

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