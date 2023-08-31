«Авито Работа»: На новую должность можно устроиться за 2-3 месяца

«В целом, сейчас для трудоустройства достаточно двух-трех месяцев для стандартных линейных профессий. Если же мы говорим о подработке, то тут поиск займет от нескольких дней до недели. Эти значения повысились на 15-20% по сравнению с аналогичным временным промежутком прошлого года. Это связано с тем, что нужно как можно больше наполнить воронку из кандидатов, а сейчас она заполняется медленнее из-за того, что кандидаты проявляют меньше активности», - сказал собеседник НСН.



Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи, член экспертного совета Государственной Думы по молодежной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, в каких профессиональных областях высокие зарплаты.

