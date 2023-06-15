Экс-министр труда объяснил рекордно низкий уровень безработицы в России
Сергей Калашников заявил в эфире НСН, что на статистику влияют вакансии с низкой зарплатой, на которые граждане все чаще соглашаются.
Рекордно низкий уровень официальной безработицы связан с большим количеством низкооплачиваемых вакансий, на которые граждане все чаще вынуждены соглашаться в поиске подработок, заявил экс-министр труда, заслуженный экономист РФ Сергей Калашников в беседе с НСН.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что уровень безработицы в стране сейчас самый низкий в истории современной России. Он уточнил, что еще есть над чем работать, так как на данный момент по-прежнему 520 000 человек зарегистрированы в центрах занятости, 2,5 миллиона числятся безработными. Калашников не счел такую статистику позитивной.
«Я не очень доверяю этим цифрам. Дело в том, в службах занятости безработные не регистрируются из-за мизерных пособий и плохих вакансий. Оценка безработицы достаточно условная. Если Минтруд прав, то главная причина такой статистики – предлагаемые вакансии с низкой зарплатой. То есть, на сегодняшний день низкая зарплата заставляет людей идти на работу, от которой раньше они отказывались, подработку искать. С другой стороны, высвобождается все больше малооплачиваемых мест. Для нашей большой экономики 520 000 человек это очень мало», - объяснил он.
Калашников отметил, что бороться с безработицей сегодня все равно нужно. Он призвал отказаться от излишнего количества трудовых мигрантов и стимулировать занятость в регионах.
«Безработица - это всегда показатель стагнации в экономике. Поэтому снижение безработицы означает развитие экономики, запрос на рабочую силу. Другое дело, что этот запрос должен быть структурирован. Остается открытым вопрос, почему мы привлекаем такое количество гастарбайтеров, неквалифицированную рабочую силу. Мы их привлекаем не только на стройку, но в и общепит, в любые учреждения, в больницы. В данном случае нужно просто структурировать рынок труда. Начинать нужно с региональных рынков труда. Нужно стимулировать занятость на уровне малого бизнеса, реализовывать крупные экономические проекты. Путей много, они все известны», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами дал прогноз относительно инфляции по итогам 2023 года. Глава государства считает, что показатель будет около 5%. Сейчас инфляция составляет 2,3%, уточнил президент, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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