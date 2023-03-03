«Нельзя без связи»: Учитель предложил договориться об использовании телефонов в школе
Учителя, родители и дети должны договориться об использовании телефонов в школе, сказал НСН активист профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков.
Учителя, родители и дети должны договориться об использовании телефонов в школе, заявил активист профсоюза «Учитель», педагог истории Дмитрий Казаков в беседе с НСН.
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Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки на уроках. По ее словам, предлагается разрешать ее только в образовательных целях с разрешения администрации школы и самого педагога. Казаков предлагает сторонам договориться.
«Запреты плохи тем, что порождают желание их нарушить. Школа – не тюрьма, надо чтобы была здоровая обстановка в школах. Учителя, родители и дети должны договориться об использовании телефонов в школе. Все это регулируется локальными актами школ. Знаю школы, где перед началом занятий телефоны сдаются классному руководителю и выдаются ученику по необходимости, потому что оставить ребенка без связи на целый день невозможно. Можно принять некие правила, чтобы выключать на уроке, отключать звук, чтобы он лежал в рюкзаке. Конечно, учителя могут попросить воспользоваться телефоном на уроке ввиду того, что в образовании сейчас много разных инициатив по цифровизации», - сказал Казаков.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с НСН выступил против запрета видеосъемки на уроках.
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