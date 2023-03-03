Госдума предложит запретить фото- и видеосъемку во время уроков

Госдума разрабатывает законопроект о запрете фото- и видеосъемки во время уроков, сообщила глава профильного думского комитета по просвещению Ольга Казакова.

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Вместе с тем комитет предлагает разрешить фото- и видеосъемку с одобрения учителя, администрации или директора школы, например, в образовательных целях.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с НСН сообщал, что норм, запрещающих использование мобильных телефонов и планшетов на уроках, не существует. До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с учебного года 2022-2023 запрещено использование смартфонов во время уроков. По его словам, это обусловлено новыми санитарными правилами и нужно, чтобы дети не отвлекались от занятий. Ямбург уличил Кравцова в незнании СанПиНов.

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ФОТО: РИА Новости
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