Госдума предложит запретить фото- и видеосъемку во время уроков

Вместе с тем комитет предлагает разрешить фото- и видеосъемку с одобрения учителя, администрации или директора школы, например, в образовательных целях.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с НСН сообщал, что норм, запрещающих использование мобильных телефонов и планшетов на уроках, не существует. До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с учебного года 2022-2023 запрещено использование смартфонов во время уроков. По его словам, это обусловлено новыми санитарными правилами и нужно, чтобы дети не отвлекались от занятий. Ямбург уличил Кравцова в незнании СанПиНов.