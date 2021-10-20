«Не обанкротятся!» Экономист ответил на «плач» работодателей
Кратковременный локдаун не повлечет за собой автоматический рост цен, заверил Денис Ракша, но продление ограничений спровоцирует уже негативный сценарий.
Несколько нерабочих дней не сделают погоды для российской экономики, однако в случае продления ограничений могут появиться серьезные проблемы, заявил экономист Денис Ракша в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН». О введении всероссийского режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября ранее в среду заявил президент РФ Владимир Путин.
«На экономической ситуации это не сильно отразится, потому что из этих семи дней всего три рабочих. Расчеты экономистов показывают, что потери составят примерно 0,05% от объема ВВП, их никто не заметит. Работодатели, конечно, сейчас плачут, говорят, что обанкротятся, но это всё неправда. Однако проблема в том, что эти ограничения могут быть продлены. Все сидели и ждали, что президент даст отмашку, а он говорил регионам справляться самостоятельно. Сегодня президент ввел федеральный локдаун, а регионам позволил его продлевать. И поскольку регионам уже развязали руки, то, вероятнее всего, они могут эти ограничения продлить, потому что во многих регионах ситуация [с коронавирусом] грустная. И тогда уже потери для экономики будут вполне существенными», - объяснил Ракша.
При этом экономист отверг теорию, согласно которой нерабочие дни повлекут за собой рост цен на товары и услуги.
«Повышение цен – это процесс, который идет сам по себе и не сильно зависит от локдаунов. Причины у него другие. Но это, скорее всего, это отразится на доходах, на финансовом состоянии работодателя и на росте безработицы. А дальше будут отложенные эффекты, которые будут зависеть от того, сколько продлится локдаун и насколько суровыми будут ограничительные меры. Фантазировать можно как угодно, но лучше подождать и уже исходя из реальных ограничений делать какие-то прогнозы и выводы», - призвал собеседник «Радиоточки НСН».
Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, однако гражданам необходимо будет отказаться от походов в гости и общению без масок. Такой комментарий Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дал академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский.
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