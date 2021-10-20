«Не обанкротятся!» Экономист ответил на «плач» работодателей

«На экономической ситуации это не сильно отразится, потому что из этих семи дней всего три рабочих. Расчеты экономистов показывают, что потери составят примерно 0,05% от объема ВВП, их никто не заметит. Работодатели, конечно, сейчас плачут, говорят, что обанкротятся, но это всё неправда. Однако проблема в том, что эти ограничения могут быть продлены. Все сидели и ждали, что президент даст отмашку, а он говорил регионам справляться самостоятельно. Сегодня президент ввел федеральный локдаун, а регионам позволил его продлевать. И поскольку регионам уже развязали руки, то, вероятнее всего, они могут эти ограничения продлить, потому что во многих регионах ситуация [с коронавирусом] грустная. И тогда уже потери для экономики будут вполне существенными», - объяснил Ракша.

При этом экономист отверг теорию, согласно которой нерабочие дни повлекут за собой рост цен на товары и услуги.

«Повышение цен – это процесс, который идет сам по себе и не сильно зависит от локдаунов. Причины у него другие. Но это, скорее всего, это отразится на доходах, на финансовом состоянии работодателя и на росте безработицы. А дальше будут отложенные эффекты, которые будут зависеть от того, сколько продлится локдаун и насколько суровыми будут ограничительные меры. Фантазировать можно как угодно, но лучше подождать и уже исходя из реальных ограничений делать какие-то прогнозы и выводы», - призвал собеседник «Радиоточки НСН».

Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, однако гражданам необходимо будет отказаться от походов в гости и общению без масок. Такой комментарий Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дал академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

