Вирусологи назвали сроки новой волны заболевания COVID

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН рассказали, когда стоит ждать новый подъем заболевания коронавирусом.

Отмены масочного режима в России не ожидается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24». Попова подчеркнула, что в России сохраняются все требования по защите от коронавирусной инфекции, включая масочный режим и требования к дезинфекции поверхностей.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в эфире НСН заявил, что роста новых случаев заболевания стоит ждать в начале осени, если вакцинация населения не ускорится.

Глава Роспотребнадзора оценила возможность отмены масочного режима

«В России полноценной новой волны коронавируса ждать не стоит, сейчас мы можем пройти на плато остаток зимы и весну. Конечно, меня беспокоит, что у нас слабо идут прививки, поэтому подъемы не исключены», - сказал он.

Вирусолог добавил, что гадать о сроках нового подъема неплодотворно.

«Но если не будет вакцинации – осенью получим подъем, с конца августа – сентября», - полагает эксперт.

С его оценками в целом солидарен профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, который в эфире НСН рассказал, что новые подъемы числа инфицированных несомненно будут.

«Подъем будет следующей осенью, может быть, это будет октябрь, но пока это гадание», - отметил он.

Аграновский считает, что коронавирус станет сезонным ОРВИ с характерными для этого заболеваниями сезонными циклами, а его опасность для здоровья снизится.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в России зарегистрировано 9 803 новых случая заражения коронавируса, за сутки от инфекции вылечился 2 061 житель страны, 460 человек умерло.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
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