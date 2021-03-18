Вирусологи назвали сроки новой волны заболевания COVID
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН рассказали, когда стоит ждать новый подъем заболевания коронавирусом.
Отмены масочного режима в России не ожидается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24». Попова подчеркнула, что в России сохраняются все требования по защите от коронавирусной инфекции, включая масочный режим и требования к дезинфекции поверхностей.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в эфире НСН заявил, что роста новых случаев заболевания стоит ждать в начале осени, если вакцинация населения не ускорится.
«В России полноценной новой волны коронавируса ждать не стоит, сейчас мы можем пройти на плато остаток зимы и весну. Конечно, меня беспокоит, что у нас слабо идут прививки, поэтому подъемы не исключены», - сказал он.
Вирусолог добавил, что гадать о сроках нового подъема неплодотворно.
«Но если не будет вакцинации – осенью получим подъем, с конца августа – сентября», - полагает эксперт.
С его оценками в целом солидарен профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, который в эфире НСН рассказал, что новые подъемы числа инфицированных несомненно будут.
«Подъем будет следующей осенью, может быть, это будет октябрь, но пока это гадание», - отметил он.
Аграновский считает, что коронавирус станет сезонным ОРВИ с характерными для этого заболеваниями сезонными циклами, а его опасность для здоровья снизится.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в России зарегистрировано 9 803 новых случая заражения коронавируса, за сутки от инфекции вылечился 2 061 житель страны, 460 человек умерло.
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