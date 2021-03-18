Вирусологи назвали сроки новой волны заболевания COVID

«В России полноценной новой волны коронавируса ждать не стоит, сейчас мы можем пройти на плато остаток зимы и весну. Конечно, меня беспокоит, что у нас слабо идут прививки, поэтому подъемы не исключены», - сказал он.

Вирусолог добавил, что гадать о сроках нового подъема неплодотворно.

«Но если не будет вакцинации – осенью получим подъем, с конца августа – сентября», - полагает эксперт.

С его оценками в целом солидарен профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, который в эфире НСН рассказал, что новые подъемы числа инфицированных несомненно будут.

«Подъем будет следующей осенью, может быть, это будет октябрь, но пока это гадание», - отметил он.

Аграновский считает, что коронавирус станет сезонным ОРВИ с характерными для этого заболеваниями сезонными циклами, а его опасность для здоровья снизится.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в России зарегистрировано 9 803 новых случая заражения коронавируса, за сутки от инфекции вылечился 2 061 житель страны, 460 человек умерло.

