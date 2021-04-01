В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания эпидемии коронавируса в РФ
Распространение коронавирусной инфекции в России может замедлиться к августу, когда у многих жителей страны сформируется достаточный иммунитет. Таким прогнозом поделился советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в беседе с РИА Новости.
По мнению ученого, летом ожидается значительное уменьшение заболеваемости. При этом возможны единицы или сотни новых случаев COVID-19, однако они будут несущественны в масштабах страны.
Как отметил Малеев, распространение инфекции уменьшится летом, в том числе, из-за сезонности вируса, сообщает Ura.ru.
При этом осенью возможен рост заболеваемости, так как вернувшиеся из отпусков люди будут активно контактировать друг с другом, отмечает телеканал «360».
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