В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания эпидемии коронавируса в РФ

Распространение коронавирусной инфекции в России может замедлиться к августу, когда у многих жителей страны сформируется достаточный иммунитет. Таким прогнозом поделился советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в беседе с РИА Новости.

По мнению ученого, летом ожидается значительное уменьшение заболеваемости. При этом возможны единицы или сотни новых случаев COVID-19, однако они будут несущественны в масштабах страны.

Как отметил Малеев, распространение инфекции уменьшится летом, в том числе, из-за сезонности вируса, сообщает Ura.ru.

При этом осенью возможен рост заболеваемости, так как вернувшиеся из отпусков люди будут активно контактировать друг с другом, отмечает телеканал «360».

