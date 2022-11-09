Некоммерческий фонд оказал благотворительную помощь детям Донбасса
Некоммерческий фонд «Фонд региональных и общественных связей» и группой компаний «Спортмастер» организовали совместную благотворительную акцию по поставке зимнего спортивного инвентаря детям Донбасса.
Известно, что адресатами гуманитарной помощи стали дети из ДНР и ЛНР, прибывающие в рамках программы "Дети России — Детям Донбасса" в оздоровительный комплекс "Снегири" Управления делами Президента Российской Федерации. Здесь они будут заниматься зимними видами спорта.
Ранее депутат Госдумы Владимир Павлов заявил, что сверх правительственных и строительных программ в адрес жителей Донбасса поступила более 70 тысяч тонн гуманитарной помощи. Об этом пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН".
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