Некоммерческий фонд оказал благотворительную помощь детям Донбасса

Известно, что адресатами гуманитарной помощи стали дети из ДНР и ЛНР, прибывающие в рамках программы "Дети России — Детям Донбасса" в оздоровительный комплекс "Снегири" Управления делами Президента Российской Федерации. Здесь они будут заниматься зимними видами спорта.

Ранее депутат Госдумы Владимир Павлов заявил, что сверх правительственных и строительных программ в адрес жителей Донбасса поступила более 70 тысяч тонн гуманитарной помощи. Об этом пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН".

