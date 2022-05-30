Сергей Лазарев и группа «Земляне» дали благотворительный концерт детям из Донбасса

Группа «Земляне», Сергей Лазарев, Роман Архипов, Анна Семенович и другие артисты выступили с благотворительным концертом для воспитанников Православного центра образования имени Преподобного Сергия, сообщает телеканал «360».

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Артисты привезли гуманитарную помощь и устроили пикник с детьми, из которых 164 ребенка приехали из Донбасса. Как сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, сейчас в регионе живут более 23 тысяч беженцев из Донбасса.

Как сообщил Сергей Лазарев, для него благотворительный концерт — не разовое мероприятие. Он долгое время вместе со своими фан-клубами собирает средства для больных детей и поддерживает сотрудничество с фондами.

Православный центр образования имени Преподобного Сергия» создан в октябре 2000 года по благословению патриарха Русской православной церкви Алексия.

Ранее Лазарев заявил, что не собирается завершать свою творческую деятельность. «Хочу сказать одно — не дождётесь! Концерты продолжаются, запись песен ведётся!» — заключил Лазарев.

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ФОТО: Михаил Соколов
ТЕГИ:ДетиДонбассМузыканты
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