«Никакого сострадания!»: Алиментщикам пригрозили тюрьмой за невыплату половины МРОТ на ребенка
Нина Останина заявила НСН, что неплательщики алиментов должны отрабатывать долги перед государством или даже лишаться свободы, а Айрат Гибатдинов пристыдил мужчин, принижающих свои доходы.
Государство должно создать алиментный фонд, из которого детям родителей-должников будут выплачиваться алименты в размере не менее половины МРОТ на ребенка, а нерадивые родители будут отрабатывать эти деньги. Об этом НСН рассказала глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Минимальную сумму алиментов хотят установить на уровне половины минимального размера оплаты труда (МРОТ). С такой инициативой выступили депутаты и сенатор Айрат Гибатдинов. Соответствующий законопроект внесен в парламент, пишет РИА Новости. Для трудоспособных родителей размер ежемесячных алиментов на несовершеннолетних детей предлагают сделать: на одного ребенка — половина, на двух детей — три четверти, на трех и более и детей — полный размер величины МРОТ. Останина поддержала инициативу.
«У нас сегодня алименты - 25%, 33%, и 50% в случае, если там трое детей. Для тех, кто не имеет постоянного заработка, уже есть фиксированная сумма, которая составляет половину МРОТ на ребенка. Сейчас МРОТ поднимут до примерно 27 тысяч рублей, поэтому получается 13500. В принципе, это больше, чем средняя сумма, которую сегодня выплачивают родители-должники. Я положительно отнесусь, если будет такая законодательная инициатива. Но тут вопрос не в размере алиментов, а в невыплате. Поэтому моя позиция такая: государство должно создать алиментный фонд, выплачивая из него как раз половину МРОТа ребенку. Затем эти деньги необходимо востребовать с должников, либо заставлять их отрабатывать, причем в прогрессии в зависимости от задолженности, со снятием пени», - рассказала она.
При этом Останина заявила, что не нужно жалеть мужчин, у которых якобы весь заработок составляет 30 тысяч рублей, так как такие люди находятся в инфантильной позиции, либо скрывают реальные доходы.
«Что касается того, что человек официально не работает, но имеет доход – это вопрос фискальных органов. Что касается заработной платы в 30 тысяч - в любом случае ответственность лежит на отце, и он это понимал, обзаводясь новой семьей и детьми. Пусть имеет две-три работы. Дети требуют средств. Я не вижу здесь поводов для сострадания. Но я не случайно сказала об алиментном фонде. Без поддержки таких детей со стороны государства нам просто не обойтись. Таких родителей нужно не просто лишать родительских прав. Мне кажется, надо направлять в места изоляции, заставлять отрабатывать», - отметила она.
Также депутат с сожалением отметила, что существующие ограничения в адрес родителей-должников не работают.
«Эти люди ограничиваются в правах – кто-то в праве на выезд, на вылет, в праве на вождение автомобиля. Мы ввели целый ряд административных наказаний для таких родителей. Но, к великому сожалению, чувствуется, что они не имеют того эффекта. И создание реестра алиментов, который сегодня ведет служба судебных приставов, уведомления на места работы – все это не срабатывает», - подытожила она.
В свою очередь один из авторов инициативы, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов в беседе с НСН пристыдил уклоняющихся от алиментов мужчин.
«Речь идет именно про МРОТ. Порой мужчины показывают только официальную заработную плату, а некоторые вообще специально увольняются, чтобы не платить. Так что я не только с позиции парламентария хочу сказать, а с позиции мужчины и отца двоих детей. Если у нас есть дети, это наша обязанность их содержать. Посмотрите, сколько у приставов работы по взысканию алиментов. Я считаю, что это справедливо. Если мужчина полон сил и здоровья, почему он не может обеспечить своих детей? Мы предусматриваем, что минимум у него должна быть половина МРОТ. Мужчина в России, если у него есть желание, точно может гораздо больше 30 тысяч заработать. У нас сейчас обычные охранники получают минимум 50 тысяч», - заявил он.
Ранее стало известно, что свыше 300 тысяч человек включили в реестр злостных неплательщиков алиментов в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
