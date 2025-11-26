Государство должно создать алиментный фонд, из которого детям родителей-должников будут выплачиваться алименты в размере не менее половины МРОТ на ребенка, а нерадивые родители будут отрабатывать эти деньги. Об этом НСН рассказала глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Минимальную сумму алиментов хотят установить на уровне половины минимального размера оплаты труда (МРОТ). С такой инициативой выступили депутаты и сенатор Айрат Гибатдинов. Соответствующий законопроект внесен в парламент, пишет РИА Новости. Для трудоспособных родителей размер ежемесячных алиментов на несовершеннолетних детей предлагают сделать: на одного ребенка — половина, на двух детей — три четверти, на трех и более и детей — полный размер величины МРОТ. Останина поддержала инициативу.

«У нас сегодня алименты - 25%, 33%, и 50% в случае, если там трое детей. Для тех, кто не имеет постоянного заработка, уже есть фиксированная сумма, которая составляет половину МРОТ на ребенка. Сейчас МРОТ поднимут до примерно 27 тысяч рублей, поэтому получается 13500. В принципе, это больше, чем средняя сумма, которую сегодня выплачивают родители-должники. Я положительно отнесусь, если будет такая законодательная инициатива. Но тут вопрос не в размере алиментов, а в невыплате. Поэтому моя позиция такая: государство должно создать алиментный фонд, выплачивая из него как раз половину МРОТа ребенку. Затем эти деньги необходимо востребовать с должников, либо заставлять их отрабатывать, причем в прогрессии в зависимости от задолженности, со снятием пени», - рассказала она.