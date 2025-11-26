Ушаков заявил о «рояле в кустах» на встрече спецслужб РФ и Украины в ОАЭ
Переговоры между российскими и украинскими спецслужбами прошли в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он отметил, что на таких встречах «обсуждают весьма щепетильные вопросы, в том числе касающиеся обмена пленными».
По его словам, участие в переговорах принял спецпредставитель США Дэн Дрисколл, кроме которого в ОАЭ оказался to` b «рояль в кустах».
«Новый представитель США, который занимается сейчас украинским досье. Он... имел встречу как с украинскими представителями... также встретился с нашими представителями, это произошло совершенно неожиданно», — рассказал помощник российского лидера.
Ранее Ушаков заявил, что Россия не занимается «сливом» закрытых разговоров в СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
