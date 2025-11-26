Кабмин утвердил двухэтапное повышение тарифов ЖКУ в 2026 году

Согласно документу, с 1 января следующего года тарифы по всей стране вырастут в среднем на 1,7%. Второе повышение запланировано с 1 октября. Тариф вырастут сильнее, индексация будет различаться в зависимости от региона.

В частности, наибольший рост ожидается в Ставропольском крае (на 22%), в Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%). В Москве и Санкт-Петербурге предельный рост тарифов с 1 октября составит 15% и 14,6%, соответственно. Минимальное увеличение будет в Хакаси и и Чукотском автономном округе — на 8%.

Отмечается, что в некоторых регионах с 1 октября местные власти смогут дополнительно повысить тарифы в рамках от установленных кабмином пределов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что для большего удобства граждан с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты ЖКУ будет сдвинут c 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

