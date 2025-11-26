Статус агронома достаточно высок, как и зарплата, однако в России не хватает специалистов по отдельным культурам, что тормозит внедрение в отрасль современных технологий, снижает урожайность и инвестиции, рассказала НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

В агропромышленном комплексе не хватает агрономов и инженеров-агротехников, пишут «Известия». В Минсельхозе отмечают, что наблюдается не просто рост числа вакансий в АПК, но качественное изменение рынка труда, так как сельское хозяйство — одна из самых высокотехнологичных отраслей российской экономики.

«Агрономов катастрофически не хватает. Долгое время агрономия считалась традиционно непрестижной профессией. И сейчас, когда статус агронома достаточно высок, заработная плата хорошая, этот стереотип остается. Кроме того, это достаточно сложный, ненормированный труд, который связан с тем, что нужно адаптироваться к природе. В полевой сезон у агронома нет выходных, работа может начинаться в пять часов утра», - рассказала Козий.