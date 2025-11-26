Непрестижно? Дефицит кадров в сельском хозяйстве объяснили стереотипами
Стереотипы и отсутствие учебных программ оставляют АПК без специалистов, заявила НСН руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
Статус агронома достаточно высок, как и зарплата, однако в России не хватает специалистов по отдельным культурам, что тормозит внедрение в отрасль современных технологий, снижает урожайность и инвестиции, рассказала НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
В агропромышленном комплексе не хватает агрономов и инженеров-агротехников, пишут «Известия». В Минсельхозе отмечают, что наблюдается не просто рост числа вакансий в АПК, но качественное изменение рынка труда, так как сельское хозяйство — одна из самых высокотехнологичных отраслей российской экономики.
«Агрономов катастрофически не хватает. Долгое время агрономия считалась традиционно непрестижной профессией. И сейчас, когда статус агронома достаточно высок, заработная плата хорошая, этот стереотип остается. Кроме того, это достаточно сложный, ненормированный труд, который связан с тем, что нужно адаптироваться к природе. В полевой сезон у агронома нет выходных, работа может начинаться в пять часов утра», - рассказала Козий.
В стране дефицит именно специализированных агрономов, например, специалистов по ягодам. Нехватка связана с отсутствием соответствующих учебных программ в учебных заведениях.
«Не хватает не просто агрономов, а специализированных агрономов по отдельным культурам, которые бы имели представление о современных, высокотехнологичных подходах к выращиванию той или иной культуры в тех или иных условиях. Например, ягодоводов вообще практически нет, этому направлению не готовят в российских государственных учебных заведениях. Любое хозяйство, занимающееся ягодами, вынуждено брать агронома-полевода и доучивать в основном на зарубежном опыте. Сама ягодная академия, которой я занимаюсь, - вынужденный проект, созданный для того, чтобы агрономов, руководителей хозяйств доучивать, ориентировать на то, что происходит в ягодном производстве», - пояснила специалист.
Недостаток специалистов в АПК приводит к замедлению использования передовых технологий, снижению урожайности и инвестиций.
«Отсутствие агрономов с соответствующей специализацией и опытом замедляет внедрение современных технологий. Соответственно хозяйства не добирают урожай. Многие просто не могут организовать работу, не имея квалифицированного агронома. Потенциальные инвесторы отказываются от вложений в сельское хозяйство, потому что непонятно, кто будет заниматься агрономией, без которой ни одно даже самое маленькое предприятие действовать не сможет», - резюмировала Козий.
Ранее председатель СПК «Агрофирма «Элитный картофель» Владимир Акатьев заявил НСН, что низкая зарплата и недостаточная помощь государства – главные причины дефицита кадров в сельском хозяйстве.
