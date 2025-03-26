Следователи задержали калининградского депутата за избиение женщины
Сотрудники следственных органов задержали по подозрению в хулиганстве депутата муниципального совета города Янтарный (Калининградская область) Павла Малыхина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Напомним, Малыхина, его жену, а также еще одного депутата Василия Рогатко обявили в федеральный розыск, так как они скрылись от следствия после того, как избили 37-летнюю женщину.
Сейчас следователи работают с Малыхиным и его супругой. Розыск еще одного фигуранта продолжается.
Следствие полагает, что преступление было совершено ночью 23 марта на Советской улице, злоумышленники были пьяны. Они напали на женщину, случайно уронившую кадку с деревом у входа в принадлежащий Малыхину ресторан.
Судебно-медицинская экспертиза установит степень тяжести причиненного потерпевшей вреда.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнего жителя Калуги, который избил в магазине пенсионера за сделанное замечание. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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