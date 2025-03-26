Следователи задержали калининградского депутата за избиение женщины

Сейчас следователи работают с Малыхиным и его супругой. Розыск еще одного фигуранта продолжается.

Следствие полагает, что преступление было совершено ночью 23 марта на Советской улице, злоумышленники были пьяны. Они напали на женщину, случайно уронившую кадку с деревом у входа в принадлежащий Малыхину ресторан.

Судебно-медицинская экспертиза установит степень тяжести причиненного потерпевшей вреда.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнего жителя Калуги, который избил в магазине пенсионера за сделанное замечание. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

