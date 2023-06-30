Неизвестные в масках ограбили на 5 млн магазин электроники в Уфе

Они напали на продавцов и похитили около 5 млн руб., а также семь мобильных телефонов. Ограбление произошло на улице Маршала Жукова. Злоумышленники применили перцовые баллончики против сотрудников торговой точки и угрожали им пистолетом.

Четверых молодых людей задержали в Уфе и Казани. Двое из них являлись исполнителями преступления, третий выполнял роль водителя. Еще один – бывший сотрудник магазина.

Задержанные сообщили, что деньги разделили между собой и успели потратить значительную часть.

Ранее в Екатеринбурге ограбили секс-шоп «Нестыдно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

