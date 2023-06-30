Неизвестные в масках ограбили на 5 млн магазин электроники в Уфе
Сотрудники правоохранительных органов в Башкортостане задержала злоумышленников, которые проникли в магазин электроники в Уфе, сообщает «РЕН ТВ».
Они напали на продавцов и похитили около 5 млн руб., а также семь мобильных телефонов. Ограбление произошло на улице Маршала Жукова. Злоумышленники применили перцовые баллончики против сотрудников торговой точки и угрожали им пистолетом.
Четверых молодых людей задержали в Уфе и Казани. Двое из них являлись исполнителями преступления, третий выполнял роль водителя. Еще один – бывший сотрудник магазина.
Задержанные сообщили, что деньги разделили между собой и успели потратить значительную часть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru