В Екатеринбурге ограбили секс-шоп «Нестыдно»
В Екатеринбурге преступники ограбили секс-шоп «Нестыдно», утащив с собой мастурбаторы, насадки на пенис и другие интим-товары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на владельца компании.
Похитителями оказались двое молодых людей. Они ворвались в магазин в ночь на воскресенье. При этом это не первый случай ограбления этого шопа - осенью прошлого года мужчина с 15 интим-кражами также вынес товар, взломав дверь монтировкой.
На этот раз ущерб без учета разбитых дверей и окон составил в пределах сорока тысяч рублей, отметил бизнесмен.
«Они все выпотрошили, раскидали, забрали два больших, килограмма по три, мастурбатора, две насадки для пениса, презервативы и телефон рабочий», - признался он.
По словам предпринимателя, похитителями оказались подростки - он определил их возраст по «отверстию, которое образовалось в нижней части двери», а также «тонкому голоску».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru