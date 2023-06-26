В Екатеринбурге ограбили секс-шоп «Нестыдно»

Похитителями оказались двое молодых людей. Они ворвались в магазин в ночь на воскресенье. При этом это не первый случай ограбления этого шопа - осенью прошлого года мужчина с 15 интим-кражами также вынес товар, взломав дверь монтировкой.

На этот раз ущерб без учета разбитых дверей и окон составил в пределах сорока тысяч рублей, отметил бизнесмен.

«Они все выпотрошили, раскидали, забрали два больших, килограмма по три, мастурбатора, две насадки для пениса, презервативы и телефон рабочий», - признался он.

По словам предпринимателя, похитителями оказались подростки - он определил их возраст по «отверстию, которое образовалось в нижней части двери», а также «тонкому голоску».

