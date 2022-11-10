В аэропорту Домодедово ограбили граждан Киргизии на $4 миллиона
Неизвестные с автоматами похитили у двух мужчин сумки с $4 млн в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает ТАСС.
«В аэропорту Домодедово неизвестные, вооруженные автоматами, подъехали к одному из выходов, где похитили у двух мужчин сумки, в которых находились наличные деньги. Предварительно, ущерб составил порядка 4 млн долларов», - сообщили в правоохранительных органах.
Также были угнаны два автомобиля - Lexus и Toyota Land Cruiser. Позднее полицейские обнаружили брошенными в лесу. Уточняется, что гражданами, на которых было совершено нападение, стали двое мужчин из Киргизии. Они прилетели в столицу для покупки бизнеса.
«В настоящее время злоумышленников разыскивают. Они, по предварительным данным, скрылись на автомобиле Chevrolet Tahoe», - уточнил представитель правоохранительных органов. В столичном округе объявлен план «Перехват».
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