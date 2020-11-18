Шкуматов назвал неисполнимой идею ограничить скорость самокатов

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН назвал инициативы ограничить скорость движение электросамокатов и гироскутеров на тротуарах бессмысленными и неисполнимыми.

Минтранс предложил ограничить скорость передвижения электросамокатов и гироскутеров в России до 20 километров в час. В свою очередь ГИБДД намерена ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение этих транспортных средств. Скоростные ограничения будут вводить, исходя из ширины тротуара, а движение электросамокатов и гироскутеров разрешат только в безопасных местах.

В Минтрансе предложили ограничить скорость электросамокатов

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН назвал эти инициативы бессмысленными и неисполнимыми.

«Все эти предложенные меры практически неисполнимы на практике, а потому ставь знаки, не ставь знаки – все будут ездить, как ездили», - сказал он.

По его словам, единственная инициатива в этом пакете предложений, которая может изменить ситуацию на тротуарах, - это введение ответственности пользователя этих средств индивидуальной мобильности за столкновение с пешеходом.

«Но это если он не уехал с места происшествия. Потому что, если он уехал, то за оставление места ДТП он не несет никакой ответственности. А номеров у самокатов нет», - говорит Шкуматов.

Минтранс разработал регламент езды на электросамокатах и гироскутерах

Регулирование движения электросамокатов по пешеходной части улицы имеет и другой аспект.

«Вот предлагают ограничить скорость их перемещения в 20 километров в час. А как вы представляете себе измерение скорости электросамоката, движущегося по тротуару, инспектором ГИБДД?» - поинтересовался Шкуматов.

Он выразил уверенность, что ГИБДД регулировать эту сферу не будет, так как у службы сократили штат и свободных людей нет, как и нет технических возможностей, чтобы ее контролировать.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский рассказал в эфире НСН, почему власти со временем будут облагать налогом любой личный транспорт, включая велосипеды и самокаты.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Синие ВедеркиПДД
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