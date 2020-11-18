Шкуматов назвал неисполнимой идею ограничить скорость самокатов

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН назвал эти инициативы бессмысленными и неисполнимыми.

«Все эти предложенные меры практически неисполнимы на практике, а потому ставь знаки, не ставь знаки – все будут ездить, как ездили», - сказал он.

По его словам, единственная инициатива в этом пакете предложений, которая может изменить ситуацию на тротуарах, - это введение ответственности пользователя этих средств индивидуальной мобильности за столкновение с пешеходом.

«Но это если он не уехал с места происшествия. Потому что, если он уехал, то за оставление места ДТП он не несет никакой ответственности. А номеров у самокатов нет», - говорит Шкуматов.