Минтранс разработал регламент езды на электросамокатах и гироскутерах

Пользователей электросамокатов, гироскутеров, скейтов и роликов выделят в отдельную категорию участников дорожного движения. Как пишет «Коммерсантъ», соответствующий проект поправок подготовили в Минрансе России. Ведомство предлагает ввести для таких ТС новый термин «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). В эту категорию также попадут роликовые коньки, самокаты и скейтборды, моноколеса и сигвеи. При этом, как отмечает Ura.ru, требования к пользователям СИМ будут зависеть от их возраста.

Так, ребенок до семи лет сможет кататься на тротуаре, пешеходной или велопешеходной дорожке. Подростки до 14 лет получат право выезжать еще и на велосипедную дорожку. Владельцы СИМ старше 14 лет смогут пользоваться проезжей частью велосипедных зон, а также полосой для велосипедистов. Если такой инфраструктуры нет, им разрешат выезжать на правый край проезжей части или на обочину, отмечает Москва 24.

Добавим, при при совместном с пешеходами движении разгоняться на СИМ быстрее 20 км/ч будет запрещено. Кроме того, все пользователи подобных устройств будут обязаны в темное время суток включать фонари или фары.