Минтранс разработал регламент езды на электросамокатах и гироскутерах
Пользователей электросамокатов, гироскутеров, скейтов и роликов выделят в отдельную категорию участников дорожного движения. Как пишет «Коммерсантъ», соответствующий проект поправок подготовили в Минрансе России. Ведомство предлагает ввести для таких ТС новый термин «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). В эту категорию также попадут роликовые коньки, самокаты и скейтборды, моноколеса и сигвеи. При этом, как отмечает Ura.ru, требования к пользователям СИМ будут зависеть от их возраста.
Так, ребенок до семи лет сможет кататься на тротуаре, пешеходной или велопешеходной дорожке. Подростки до 14 лет получат право выезжать еще и на велосипедную дорожку. Владельцы СИМ старше 14 лет смогут пользоваться проезжей частью велосипедных зон, а также полосой для велосипедистов. Если такой инфраструктуры нет, им разрешат выезжать на правый край проезжей части или на обочину, отмечает Москва 24.
Добавим, при при совместном с пешеходами движении разгоняться на СИМ быстрее 20 км/ч будет запрещено. Кроме того, все пользователи подобных устройств будут обязаны в темное время суток включать фонари или фары.
Ранее НСН писала, что за первые пять месяцев 2019-го в России зафиксировано 17 ДТП с участием гироскутеров, электросамокатов и сегвеев. По данным МВД, один человек погиб и 16 пострадали. В министерстве сообщили, что за 2018 год произошло 39 подобных ДТП, в которых пострадали 40 человек.
Между тем, председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН объяснял, почему считает, что летом необходим мораторий на скутеры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru