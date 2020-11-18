В Минтрансе предложили ограничить скорость электросамокатов
Скорость передвижения электросамокатов и гироскутеров в России предлагается ограничить до 20 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко.
Другая инициатива - ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение этих транспортных средств. Скоростные ограничения будут вводить, исходя из ширины тротуара, сообщил замначальника Гоставтоинспекции МВД Николай Шеюхин. Движение электросамокатов и гироскутеров разрешат только в безопасных местах.
Ранее стало известно, что пользователей электросамокатов, гироскутеров, скейтов и роликов выделят в отдельную категорию участников дорожного движения.
Соответствующий проект поправок подготовили в Минрансе России. Ведомство предлагает ввести для таких ТС новый термин «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). В эту категорию также попадут роликовые коньки, самокаты и скейтборды, моноколеса и сигвеи.
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