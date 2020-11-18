В Минтрансе предложили ограничить скорость электросамокатов

Скорость передвижения электросамокатов и гироскутеров в России предлагается ограничить до 20 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко.

Другая инициатива - ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение этих транспортных средств. Скоростные ограничения будут вводить, исходя из ширины тротуара, сообщил замначальника Гоставтоинспекции МВД Николай Шеюхин. Движение электросамокатов и гироскутеров разрешат только в безопасных местах.