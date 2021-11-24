Нейросеть спрогнозировала дату пика четвертой волны COVID-19 в России

Отмечается, что вероятность наступления пика распространения COVID-19 в указанные сроки — 93%, пишет Ura.ru.

Разработчики внесли в нейросеть данные о росте и спаде заболеваемости коронавирусом в России и в других странах, статистику вакцинации, и после анализа этой информации нейросеть спрогнозировала, что число новых заражений пойдет на спад 22 декабря.

В Promobot отметили, что для прогноза были использованы «мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей», в том числе нейросети GPT-3, представленной несколько месяцев назад бизнесменом Илоном Маском, пишет Газета.ру.

Специалисты предупредили, что прогноз может корректироваться на фоне более слабых ограничительных мер во время четвертой волны коронавируса.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что повсеместного снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией можно ожидать к середине декабря.

