«Нехватка времени»: Баги в игре «Смута» связали с неопытностью разработчиков

Баги в российской компьютерной игре «Смута» связаны с нехваткой опыта, времени и ресурсов команды разработчиков, заявил эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в разговоре с НСН.

Ранее замгендиректора Института развития интернета (ИРИ), курирующий разработку игр и ПО, Андрей Воронков заявил, что ИРИ суммарно профинансировал около 40 игровых проектов за прошедшие три года. По его словам, которые приводит РИА Новости, игры будут выходить чаще. Кроме исторической игры «Смута», в этом году планируют выпустить еще и стратегию о войне РФ и США «Передний край», а также игру о наемниках ЧВК в Африке «Спарта». При этом игроки «Смуты» пожаловались на баги, а авторы игры сообщили, что отслеживают жалобы и пообещали исправить ситуацию. Пименов напомнил, что игровая индустрия РФ находится в процессе развития.