«Нехватка времени»: Баги в игре «Смута» связали с неопытностью разработчиков
Внутренняя экосистема отечественных игр находится только в процессе своего развития, но подвижки по этой части постепенно идут, отметил в эфире НСН Михаил Пименов.
Баги в российской компьютерной игре «Смута» связаны с нехваткой опыта, времени и ресурсов команды разработчиков, заявил эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в разговоре с НСН.
Ранее замгендиректора Института развития интернета (ИРИ), курирующий разработку игр и ПО, Андрей Воронков заявил, что ИРИ суммарно профинансировал около 40 игровых проектов за прошедшие три года. По его словам, которые приводит РИА Новости, игры будут выходить чаще. Кроме исторической игры «Смута», в этом году планируют выпустить еще и стратегию о войне РФ и США «Передний край», а также игру о наемниках ЧВК в Африке «Спарта». При этом игроки «Смуты» пожаловались на баги, а авторы игры сообщили, что отслеживают жалобы и пообещали исправить ситуацию. Пименов напомнил, что игровая индустрия РФ находится в процессе развития.
«Сейчас одной из основных проблем отечественных игр является сложный доступ к зарубежным рынкам и работа с иностранными издателями, что влияет на общую доходность и возможности проекта. Внутренняя экосистема находится в процессе своего развития, но подвижки по этой части постепенно идут. Что касается багов и прочих технических проблем, они часто возникают из-за нехватки времени, ресурсов или опыта команды разработчиков», – сказал Пименов.
Он отметил, что важно учитывать уровень проработки тестирования игры перед ее выпуском. По словам эксперта, необходимо улучшать продукт и после его запуска.
«Важно также учитывать уровень проработки тестирования продукта перед его выпуском. Перспективы российских игр в значительной степени будут зависеть от возможности адаптировать и улучшать продукт после запуска, а также от стратегии продвижения и постепенного повышения опыта специалистов», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее разработчики «Смуты» объявили, что их проект стал доступен всем на VK Play. В основе сюжета «Смуты» – роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». По словам создателей, они постарались сохранить историческую достоверность. Руководитель проекта Алексей Копцев отмечал, что главной обучающей составляющей в игре будет Кодекс, передает «Радиоточка НСН».
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