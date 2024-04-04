«Смута» поможет: Вассерман одобрил изучение истории по играм
Игровой процесс облегчит запоминание исторических фактов и дат, рассказал НСН Анатолий Вассерман.
Восприятие истории, как интересной науки, станет дополнительной мотивацией для ее изучения, этому поспособствует игровая форма получения знаний. Об этом в беседе с НСН заявил депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.
С помощью игры «Смута» можно подтянуть историю, поскольку при разработке закладывался образовательный компонент, рассказал руководитель студии «Сайберия Нова», глава проекта «Смута» Алексей Копцев. По словам Вассермана, подобная игра действительно может способствовать получению новых знаний.
«Интересное запоминается и вспоминается в дальнейшем легче того, что учишь через силу. Игровой процесс, как правило, остается в памяти, как и то, что узнаешь по ходу этого процесса. Сама мысль, что история – не только перечень дат и событий, но и увлекательный процесс, постепенно приживается в сознании людей. Это тоже весьма полезно. Мне самому всегда было легче всего учить новое через текст, для меня игровые средства необязательны, но очень многим людям гораздо проще усваивать информацию через слух, зрение», - пояснил он.
Ранее игра «Смута» стала доступна на VK Play. В основе сюжета «Смуты» - роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». По словам создателей, они постарались сохранить историческую достоверность, напоминает «Радиоточка НСН».
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