Игра «Смута» стала доступна на VK Play
Разработчики компьютерной игры «Смута» объявили, что их проект стал доступен всем на VK Play.
В основе сюжета «Смуты» - роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». По словам создателей, они постарались сохранить историческую достоверность. Саундтрек к игре написала группа Radio Tapok.
Руководитель проекта Алексей Копцев заявил, что главной обучающей составляющей в игре будет Кодекс.
«Это встроенная пополняемая историческая энциклопедия. Там аккумулируются знания, собранные игроком. А появляются они при первом знакомстве со словом или термином», - уточнил он.
Отмечается что на полное прохождение игры потребуется около 40 часов.
Ранее в «Институте развития интернета» (ИРИ) заявили «Радиоточке НСН», что в Нижнем Новгороде с 5 по 7 апреля состоится исторический фестиваль, приуроченный к выходу компьютерной игры «Смута».
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