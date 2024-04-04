Игра «Смута» стала доступна на VK Play

Разработчики компьютерной игры «Смута» объявили, что их проект стал доступен всем на VK Play.

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В основе сюжета «Смуты» - роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». По словам создателей, они постарались сохранить историческую достоверность. Саундтрек к игре написала группа Radio Tapok.

Руководитель проекта Алексей Копцев заявил, что главной обучающей составляющей в игре будет Кодекс.

«Это встроенная пополняемая историческая энциклопедия. Там аккумулируются знания, собранные игроком. А появляются они при первом знакомстве со словом или термином», - уточнил он.

Отмечается что на полное прохождение игры потребуется около 40 часов.

Ранее в «Институте развития интернета» (ИРИ) заявили «Радиоточке НСН», что в Нижнем Новгороде с 5 по 7 апреля состоится исторический фестиваль, приуроченный к выходу компьютерной игры «Смута».

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ФОТО: Пресс-служба "ИРИ"
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