Психика без цензуры: Тревожные сны о работе назвали поводом обращения к психологу

﻿Около 64% людей видят кошмары, связанные с работой, что усиливает стресс и приводит к усталости, сообщает издание New York Post со ссылкой на статистику бюро по трудоустройству JobLeads. Уточняется, что среди наиболее распространенных снов: секс с коллегой (60%), опоздание на работу (47%), провал проектов (34%) и появление на работе голым (19%). Жавнеров пояснил, что к подобным сновидениям приводит повышенный стресс, и призвал не воспринимать их буквально.

«Кошмары снятся, когда повышается тревожность. То, что снится, является некой метафорой, поскольку у нашей психики нет цензуры. Условно, когда человек боится, к примеру, опозориться перед коллегами, то его психика во сне может нарисовать образ, будто он оказался перед ними голым. Не надо воспринимать сны буквально, нужно смотреть, о чем они пытаются сказать. Какой-то интим с коллегой может быть связан с сильными эмоциями, которые вызывает человек или желанием получить от него помощь. Чем более эмоционально значима ситуация на работе, тем больше ваша психика пытается подобрать соответствующие образы. Самые сильные эмоции – негативные, тревожные, потому часто снятся именно такие сны», - сообщил он.