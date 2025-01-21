Психика без цензуры: Тревожные сны о работе назвали поводом обращения к психологу
Сны являются обобщенными образами, которые может создавать человеческая психика, потому не стоит воспринимать их буквально, сказал НСН Павел Жавнеров.
Кошмары о работе могут быть связаны с интенсивной нагрузкой работника и повышенным уровнем стресса, заявил в беседе с НСН клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
Около 64% людей видят кошмары, связанные с работой, что усиливает стресс и приводит к усталости, сообщает издание New York Post со ссылкой на статистику бюро по трудоустройству JobLeads. Уточняется, что среди наиболее распространенных снов: секс с коллегой (60%), опоздание на работу (47%), провал проектов (34%) и появление на работе голым (19%). Жавнеров пояснил, что к подобным сновидениям приводит повышенный стресс, и призвал не воспринимать их буквально.
«Кошмары снятся, когда повышается тревожность. То, что снится, является некой метафорой, поскольку у нашей психики нет цензуры. Условно, когда человек боится, к примеру, опозориться перед коллегами, то его психика во сне может нарисовать образ, будто он оказался перед ними голым. Не надо воспринимать сны буквально, нужно смотреть, о чем они пытаются сказать. Какой-то интим с коллегой может быть связан с сильными эмоциями, которые вызывает человек или желанием получить от него помощь. Чем более эмоционально значима ситуация на работе, тем больше ваша психика пытается подобрать соответствующие образы. Самые сильные эмоции – негативные, тревожные, потому часто снятся именно такие сны», - сообщил он.
Как добавил собеседник НСН, справиться с повышенной тревожностью человек может и самостоятельно, однако для этого важно уметь работать со своим эмоциональным состоянием.
«Стресс скорее говорит об интенсивной загруженности, чем о необходимости уйти в отпуск. Если человек способен работать над своим тревожным эмоциональным состоянием и снижать его самостоятельно, то он может работать сам. В другом случае лучше обратиться к специалисту и научиться правильно воспринимать все ситуации. Они зачастую повторяются, а человек реагируют стрессом на одно и то же. Если он научится спокойнее относиться к таким ситуациям, все эти сны и переживания пропадут», - подытожил он.
Ранее психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева рассказала «Радиоточке НСН», что справиться со стрессом на работе помогут прогулки и занятия спортом, поскольку важно дать выход негативной энергии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трюдо пригрозил Трампу ответными импортными пошлинами на товары из США
- Фицо выступил против членства Украины в НАТО
- Мирный житель получил ранение в Грайворонском округе Белгородской области
- В Литве гражданина России задержали по подозрению в обходе санкций
- Дроны ВСУ снова атаковали Белгородскую область
- Горевшую после двух атак дронов нефтебазу в Воронежской области потушили
- Курская чиновница ответила на критику Хинштейна из-за отпуска в Индии
- Число победителей премии «Большая книга» сократили до двух
- В Австралии исключили возможность матча со сборной России по футболу
- Сергей Миронов призвал закрыть петербургский музей «Эрарта»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru