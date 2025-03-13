«Нехватка до конца лета»: Рекордное маловодье Волги грозит отменой судоходства

В этом году европейская часть России столкнется с серьезным маловодьем рек, на Волге придется ограничить судоходство в самом начале навигации, рассказал НСН начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Сергей Беднарук.

По предварительным данным тюменского центра по гидрометеорологии, на реке Ишим уровень воды ожидается выше средних многолетних значений, в Казанском районе региона он может превысить рекордное значение 2024 года, рассказал в видеообращении губернатор Тюменской области Александр Моор. В целом более 880 населенных пунктов с населением около 130 тысяч человек могут попасть в этом году в зону паводка в регионах Сибири, сообщило полпредство в СФО. Беднарук рассказал, что европейская часть страны уже столкнулась с обратной проблемой.