«Нехватка до конца лета»: Рекордное маловодье Волги грозит отменой судоходства

Сергей Беднарук рассказал НСН, что предварительный прогноз сегодня самый низкий за все время существования каскада – с 1958 года.

В этом году европейская часть России столкнется с серьезным маловодьем рек, на Волге придется ограничить судоходство в самом начале навигации, рассказал НСН начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Сергей Беднарук.

По предварительным данным тюменского центра по гидрометеорологии, на реке Ишим уровень воды ожидается выше средних многолетних значений, в Казанском районе региона он может превысить рекордное значение 2024 года, рассказал в видеообращении губернатор Тюменской области Александр Моор. В целом более 880 населенных пунктов с населением около 130 тысяч человек могут попасть в этом году в зону паводка в регионах Сибири, сообщило полпредство в СФО. Беднарук рассказал, что европейская часть страны уже столкнулась с обратной проблемой.

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«Мы сейчас анализируем европейскую часть страны, где ожидается серьезное маловодье. Проблемы уже есть, воды нет. Вся Верхняя Волга с этим столкнулась, все водохранилища закрыты минимально, заполнить их вряд ли получится. В пределах нормы у нас только часть Камы и все. Первое последствие – это ограничения для судоходства с самого начала навигации. Они затронут крупнотоннажное судоходство и круизные лайнеры. Больше всего всех волнуют круизные лайнеры. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от осадков. Предварительный прогноз сегодня самый низкий за все время существования каскада – с 1958 года. По Нижней Волге ситуация не лучше. Ежегодно делается специальный попуск в интересах рыбного и сельского хозяйства на Нижнюю Волгу. И так последние четыре года он у нас был относительно небольшой, а сейчас будет на минимальном уровне», - предупредил он.

Он также объяснил, почему ситуацию не получится решить в ближайшее время.

«Ситуация решается за счет регулирования стока, но у нас есть большие разрывы – Чебоксарское водохранилище не заполнено, не выведено на проектные отметки. Также не решены вопросы с завершением реконструкции рыбного хозяйства Нижней Волги. Не выполнены структурные мероприятия, которые была запланированы. Проблемы будут все лето, если не будет большого количества осадков. Проблемы коснутся и Краснодарского края, воды может не хватить», - подытожил собеседник НСН.

Ранее директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова говорила НСН, что поездки по Волге пользуются повышенным спросом среди россиян.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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