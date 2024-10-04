«Долги, ЧС и пособия»: Сокращение выплат регионам на 10% не приведет к их обеднению

«К тому же количество дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности закладывается в объемах, проиндексированных на уровень инфляции по отношению к прошлому году. Это тоже нужно учитывать. Также особенности построения межбюджетных отношений в 2025-2027 годах касаются и изменений, связанных с поддержкой новых регионов и других геополитически или геостратегически важных для страны регионов в виде Арктической зоны и Дальнего Востока. Так что нельзя сказать, что федерация каким-то образом идет на снижение внимания к развитию регионов. Самыми высокодотационными регионами у нас традиционно являются Ингушетия, Дагестан, Чеченская республика, Карачаево-Черкесия, Алтай, Тыва, Камчатский край. При этом по мнению многих экспертов, именно подобные регионы более уверенно себя чувствуют в кризисный период, чем другие. Связано это с тем, что объем трансфертов, как правило, в кризис не сокращается, а остается на каких-то прежних позициях. Поэтому не нужно беспокоиться о том, что федерация бросит на произвол судьбы какие-то регионы», - подытожил он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры является одним из приоритетов проекта бюджета РФ на ближайшие три года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



