«Долги, ЧС и пособия»: Сокращение выплат регионам на 10% не приведет к их обеднению
Государство часто выделяет регионам дополнительные средства в кризисы и в случае ЧС - это компенсирует некоторое сокращение объема межбюджетных трансфертов, заявил НСН Владимир Климанов.
Сокращение выплат регионам на 10% в ближайшие годы связано, в первую очередь, с централизацией платежей, списанием долгов регионам по бюджетным кредитам, а также с направлением денег на новые и экономически важные территории, такие как Дальний Восток и Арктика. Об этом в беседе с НСН рассказал директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
Объем межбюджетных трансфертов в 2025 году снизится на 10% — до 3,26 трлн рублей, следует из проекта основных направлений бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики на ближайшую трехлетку, сообщили «Известия». Речь о безвозмездных перечислениях, таких как субсидии и дотации. При этом регионы в целом не обеднеют, так как со следующего года им начнут прощать две трети задолженности по кредитам перед федеральной казной. Кроме того, благодаря росту доходов будут увеличиваться поступления от НДФЛ. Климанов рассказал о причинах изменения финансовой политики в отношении регионов на ближайший год.
«Сокращение межбюджетных трансфертов в ближайшую трехлетку вызвано несколькими причинами. Во-первых, произошла централизация некоторых платежей, которые ранее осуществлялись регионами в сторону федерации. Это касается, в частности, ряда пособий, напрямую выплачиваемых гражданам. Во-вторых, в ближайшие годы предполагается списание задолженности по бюджетным кредитам, выданным ранее в объеме один триллион 100 миллиардов рублей на ближайшие 5 лет. Эти средства будут явным подспорьем для того, чтобы регионы перенаправили их на инфраструктурные проекты. Во-вторых, в течение года, в случае образования дополнительных доходов федерального бюджета, федерация очень часто идет на то, что средства из резервного фонда направляет регионам на возникшие неотложные нужды, которые очень сложно спланировать при проектировке бюджета осенью. Например, в августе достаточно большие средства пошли в приграничные регионы, а летом значительную поддержку оказали регионам, пострадавшим от паводка. Поэтому некоторое сокращение объема межбюджетных трансфертов может компенсироваться в течение года», - пояснил он.
По его словам, также важно учитывать инфляцию и переориентирование поддержки на конкретные регионы в связи с экономической и политической ситуацией в стране.
«К тому же количество дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности закладывается в объемах, проиндексированных на уровень инфляции по отношению к прошлому году. Это тоже нужно учитывать. Также особенности построения межбюджетных отношений в 2025-2027 годах касаются и изменений, связанных с поддержкой новых регионов и других геополитически или геостратегически важных для страны регионов в виде Арктической зоны и Дальнего Востока. Так что нельзя сказать, что федерация каким-то образом идет на снижение внимания к развитию регионов. Самыми высокодотационными регионами у нас традиционно являются Ингушетия, Дагестан, Чеченская республика, Карачаево-Черкесия, Алтай, Тыва, Камчатский край. При этом по мнению многих экспертов, именно подобные регионы более уверенно себя чувствуют в кризисный период, чем другие. Связано это с тем, что объем трансфертов, как правило, в кризис не сокращается, а остается на каких-то прежних позициях. Поэтому не нужно беспокоиться о том, что федерация бросит на произвол судьбы какие-то регионы», - подытожил он.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры является одним из приоритетов проекта бюджета РФ на ближайшие три года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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