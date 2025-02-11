«Есть скидки»: Летний круиз обойдется россиянам минимум в семь тысяч рублей в сутки

«Речные круизы выкупаются интенсивно, глубина продаж больше на 8-9%, чем в прошлом году. Сейчас пока остаются скидки раннего бронирования на какие-то рейсы. Но на какие-то рейсы они уже не распространяются. Сегодня 35-40% туров распродано. Скидки остались от 3 до 20%, сейчас самое правильное время для покупки. С учетом этих скидок это цены прошлого года. В целом подъем цены может быть очень разным в зависимости от спроса. Цена стартует от семи тысяч рублей в день на человека, люксовые каюты стоят значительно дороже. У нас есть предложение, когда можно купить туристический пакет только с завтраком, не брать экскурсионные пакеты, а выбирать отдельные. Сэкономить также можно на категории теплохода и каюты», - рассказала она.

Гончарова объяснила рост интереса к круизам, отметив, что туристы «омолаживаются», а регионы открывают новые причалы.

«Круизы – это очень комфортный вид отдыха для туристов любого возраста. При этом он активный и познавательный, в каждом городе мы останавливаемся минимум один раз с экскурсиями. Поэтому видим рост популярности. Теплоход – это и рестораны, и развлекательные программы, концерты. Включено все, что человек ищет в отдыхе. О круизах больше узнало людей, так как сейчас поворот в сторону внутреннего туризма, туристы возвращаются, рассказывают своим знакомым. Спрос сильно зависит от того, как регионы готовы принимать туристов. Еще недавно самым популярным направлением был тур Москва- Санкт-Петербург-Москва, Карелия. Сейчас Казань догоняет по спросу питерское направление. В городе построили дополнительные причалы. Туристы очень любят новинки. Очень популярны недельные круизы по Волге с заходом в города «Золотого кольца». Средняя продолжительность круизов составляет 6-7 дней. Стало больше туристов возраста 35-45 лет, аудитория омолодилась. На борту доступен интернет, люди не боятся остаться без связи по работе», - рассказала собеседница НСН.

Летом россияне отправятся на традиционные морские курорты, В Москву и Санкт-Петербург за экскурсиями, а также в Тюмень и по «Золотому кольцу», рассказал НСН вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он посоветовал туристам бронировать отели в апреле, чтобы сэкономить минимум 10%, передает «Радиоточка НСН».

