Львова-Белова: В детских домах и приютах 25% детей находятся необоснованно
В детских домах и приютах 25% детей находятся необоснованно. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
На встрече с российским лидером Владимиром Путиным она указала, что в данных случаях семьям «можно было оказать помощь без разлучения».
По её словам, у органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и МВД «не стоит задача вытащить семью из кризиса», тогда как соцслужбы, кураторы и реабилитационные центры работают иначе.
«Зачем забирать ребёнка и разлучать? Привезите его вместе с мамой и работайте сразу. Потому что в учреждение попасть легко, а забрать ребёнка оттуда очень сложно», - заключила обудсмен.
Ранее Львова-Белова заявила, что в России одномоментное нахождение детей детей в приютах и в детских домах за 10 месяцев снизилось на 10,2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Львова-Белова: В детских домах и приютах 25% детей находятся необоснованно
- Стармер: Оборонная стратегия Лондона переходит к состоянию «Готовность к войне»
- Львова-Белова заявила о сокращении числа детей в приютах
- Обрушившийся в Курской области железнодорожный путепровод будет восстановлен
- Интернет в пассажирских самолетах в РФ может появиться в 2027-2028 годах
- Компания Fplus представила прототип российской игровой консоли
- Премьера песни Шамана для «Интервидения» состоится 7 июня
- Минобороны: Средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow и 316 дронов
- Книга рекордов Гиннесса назвала концерт Леди Гаги рекордным по посещаемости
- Хинштейн: После атаки БПЛА в Курске повреждены 13 частных домов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru