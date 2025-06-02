Андреева обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос - 2025»
Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая шестое место в рейтинге WTA, вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 («Ролан Гаррос»).
В матче четвёртого круга россиянка встречалась со своей бывшей соотечественницей, 17-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной, ныне представляющую Австралию. Встреча, которая длилась час 34 минуты, Андреева оказалась сильнее - 2:0 (6:3, 7:5).
Следующим соперником представительницы РФ станет победительница матча Луа Буассон (Франция) — Джессика Пегула (США).
РАнее российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Томми Полу и не смог выйти в четвёртый тур «Ролан Гаррос - 2025», сообщает RT.
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