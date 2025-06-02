В России объявили отзыв более 55 тысяч автомобилей Kia

Компания «Киа Россия и СНГ» объявила в РФ отзыв моделей Kia Sorento, Soul и Cerato. Как сообщает Росстандарт, всего сервисная кампания касается 55 350 автомобилей, реализованных с 2010 по 2016 год.

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В ведомстве уточнили, что причиной отзыва стала возможность короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления (HECU) в моторном отсеке.

Для устранения неисправности необходимо заменить два предохранителя и наклеить корректные стикеры. Работы будут бесплатными.

О необходимости предоставить автомобиль дилеру владельцам сообщат уполномоченные представители «Киа Россия и СНГ». Кроме того, можно сверить VIN-код машины со списком, который опубликован на портале Росстандарта. В случае совпадения следует самостоятельно связаться дилерским центром.

Ранее в России был объявлен добровольный отзыв около 20 тысяч автомобилей Kaiyi, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РемонтАвтомобилиРосстандарт

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