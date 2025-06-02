В России объявили отзыв более 55 тысяч автомобилей Kia

В ведомстве уточнили, что причиной отзыва стала возможность короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления (HECU) в моторном отсеке.

Для устранения неисправности необходимо заменить два предохранителя и наклеить корректные стикеры. Работы будут бесплатными.

О необходимости предоставить автомобиль дилеру владельцам сообщат уполномоченные представители «Киа Россия и СНГ». Кроме того, можно сверить VIN-код машины со списком, который опубликован на портале Росстандарта. В случае совпадения следует самостоятельно связаться дилерским центром.

Ранее в России был объявлен добровольный отзыв около 20 тысяч автомобилей Kaiyi, сообщает RT.