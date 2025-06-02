В России представили биометрию по венам ладони
Устройство для получения биометрии по венам ладони была представлена на конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2025» (ЦИПР). Об этом сообщает РИА Новости.
Автором разработки является российская компания BioSmart. Вены ладони её устройство считывает с помощью инфракрасного сканера.
Полученное в итоге уникальное «дерево вен» сохраняется на сервере. Для выявления биометрического вектора признаков используется нейросеть.
Отмечается, что технология была запатентована в России и в США.
Ранее в Москве в отеле Cosmos Moscow Paveletskaya запустили сервис заселения по биометрии, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шаман решил жениться на Мизулиной
- Публициста Анатолия Несмияна включили в список экстремистов и террористов
- Зеленский: Россия и Украина готовят новое освобождение пленных
- В России представили биометрию по венам ладони
- В Стамбуле завершились вторые российско-украинские переговоры
- В России объявили отзыв более 55 тысяч автомобилей Kia
- Путин поддержал идею создания в РФ службы помощи семье
- Минпромторг РФ создал рабочую группу по популяризации русской кухни
- Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам
- Андреева обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос - 2025»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru