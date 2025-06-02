В России представили биометрию по венам ладони

Устройство для получения биометрии по венам ладони была представлена на конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2025» (ЦИПР). Об этом сообщает РИА Новости.

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Автором разработки является российская компания BioSmart. Вены ладони её устройство считывает с помощью инфракрасного сканера.

Полученное в итоге уникальное «дерево вен» сохраняется на сервере. Для выявления биометрического вектора признаков используется нейросеть.

Отмечается, что технология была запатентована в России и в США.

Ранее в Москве в отеле Cosmos Moscow Paveletskaya запустили сервис заселения по биометрии, сообщает RT.

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