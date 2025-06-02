Публициста Анатолия Несмияна включили в список экстремистов и террористов
2 июня 202517:09
Публициста Анатолия Несмияна, который также известен под псевдонимом Эль Мюрид, внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
«Несмиян Анатолий Евгеньевич, 08.11.1965 г.р., с. Красиловка Ставищенского района Киевской области», - сообщается на сайте ведомства.
Попадание в указанный список Росфинмониторинга предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее в перечень террористов и экстремистов включили поэтессу Веру Полозкову, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru