Публициста Анатолия Несмияна включили в список экстремистов и террористов

Публициста Анатолия Несмияна, который также известен под псевдонимом Эль Мюрид, внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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«Несмиян Анатолий Евгеньевич, 08.11.1965 г.р., с. Красиловка Ставищенского района Киевской области», - сообщается на сайте ведомства.

Попадание в указанный список Росфинмониторинга предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее в перечень террористов и экстремистов включили поэтессу Веру Полозкову, пишут «Известия».

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ФОТО: ТАСС / Павел Черемисин
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