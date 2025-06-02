Минпромторг РФ создал рабочую группу по популяризации русской кухни
Рабочая группа по вопросам сохранения и популяризации русской кухни была создана Минпромторгом РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в состав группы вошли историки, представители отрасли и другие. Возглавил её статс-секретарь - заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов.
По его словам, в задачи группы не входит установка обязательных требований «в части ингредиентов, рецептуры или форматов» - стандарт будет добровольным.
«Он определит требования не только к качеству самих блюд, но и к уровню сервиса, обслуживанию ресторанов, которые относят себя к предприятиям общественного питания русской кухни», - заключил замминистра.
Ранее председатель Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», ресторатор Максим Сырников заявил «Радиоточке НСН», что ни водка, ни медовуха не являются традиционными русскими алкогольными напитками.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпромторг РФ создал рабочую группу по популяризации русской кухни
- Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам
- Андреева обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос - 2025»
- Львова-Белова: В детских домах и приютах 25% детей находятся необоснованно
- Стармер: Оборонная стратегия Лондона переходит к состоянию «Готовность к войне»
- Львова-Белова заявила о сокращении числа детей в приютах
- Обрушившийся в Курской области железнодорожный путепровод будет восстановлен
- Интернет в пассажирских самолетах в РФ может появиться в 2027-2028 годах
- Компания Fplus представила прототип российской игровой консоли
- Премьера песни Шамана для «Интервидения» состоится 7 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru