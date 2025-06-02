Минпромторг РФ создал рабочую группу по популяризации русской кухни

Рабочая группа по вопросам сохранения и популяризации русской кухни была создана Минпромторгом РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что в состав группы вошли историки, представители отрасли и другие. Возглавил её статс-секретарь - заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов.

По его словам, в задачи группы не входит установка обязательных требований «в части ингредиентов, рецептуры или форматов» - стандарт будет добровольным.

«Он определит требования не только к качеству самих блюд, но и к уровню сервиса, обслуживанию ресторанов, которые относят себя к предприятиям общественного питания русской кухни», - заключил замминистра.

Ранее председатель Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», ресторатор Максим Сырников заявил «Радиоточке НСН», что ни водка, ни медовуха не являются традиционными русскими алкогольными напитками.

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ФОТО: русская кухня, праздничный стол, пир
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