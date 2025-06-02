Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

Уточняется, что вузам были объявлены предстережения «о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования».



В список попали такие высшие учебные заведения, как Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, Московский государственный технический университет имени Баумана, Московский политехнический университет, МГУ имени Ломоносова, Новосибирский госуниверситет экономики и управления, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Дальневосточный федеральный университет и другие.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что за два дня ЕГЭ с экзамена были удалены более 200 человек, сообщает RT.

