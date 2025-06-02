Путин поддержал идею создания в РФ службы помощи семье
Российский лидер Владимир Путин поддержал идею создания в стране службы помощи семье. Как сообщает пресс-служба Кремля, с такой инициативой выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
На встрече с главой государства она отметила, что на преобразование Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье «не потребуется дополнительных ресурсов», а соответствующий проект уже согласован с профильными министерствами.
«Все видят результаты и понимают, что необходима координация... я уверена, что если мы эту работу продолжим дальше, то к 2030 году сократим вполовину детей в детских домах за счет семьесберегающего подхода», - сказала детский омбудсмен.
Ранее Львова-Белова заявила, что на встрече с Путиным она планирует предложить распространить по всей России программу по сокращению численности детей в соцучреждениях, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru