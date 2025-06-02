В Стамбуле завершились вторые российско-украинские переговоры

Уточняется, что встреча продлилась более часа. Собеседник агентства отметил, что делегации общались на русском языке.

Представитель МИД Турции добавил, что каких-либо конкретных договоренностей по очередной встрече на данный момент нет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посредничества какой-либо страны, в том числе Турции, на переговорах России и Украины в Стамбуле 2 июня не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

