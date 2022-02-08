«Негодяи против котиков!» Автоэксперты раскритиковали ГОСТ для пешеходов
Новый стандарт представляет пешеходов «святыми созданиями» и может привести к дезорганизации на дорогах, предупредили автоэксперты.
Разработанный в структурах Минтранса проект единого стандарта безопасности пешеходов приведет к росту ДТП и уничтожит парковки во дворах, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов.
Ранее «Коммерсантъ» рассказал о деталях нового ГОСТа. В частности, предлагается» «успокоить» движение автомобилей с помощью так называемых «шикан» - серий зигзагообразных поворотов, известных по гонкам «Формулы-1», и «приподнятых перекрестков».
«На автомобилистах это скажется самым ужасным образом. Скоростной режим станет более рваным, на дорогах появится огромное количество препятствий, причем, иногда внезапных, а парковочных мест во дворах станет меньше более, чем в два раза, то есть парковки будут уничтожены. По этим правилам автомобилистам будет ездить в разы сложнее. При этом кратно возрастет количество ДТП, при которых автомобили врезаются в элементы дорожной инфраструктуры. Похоже, цель разработчиков этих документов, чтобы автомобилей стало как можно меньше», - сказал Шкуматов.
При этом он подчеркнул, что новый ГОСТ превращает пешеходов в безобидных «котиков», а водителей в «негодяев».
«Этим стандартом четко прописывается, что во всех бедах пешехода виноват автомобилист. То есть пешеходы могут продолжать ходить на красный, не смотреть по сторонам, уткнувшись в телефон, ходить в черных капюшонах, не используя никаких световозвращающих элементов, и бегать через дорогу, где им заблагорассудится. Грубо говоря, этим стандартом утверждается, что пешеходы – это святые создания, такие котики, у которых лапки, а автомобилисты – это злые негодяи, поэтому для них будут создаваться с трудом преодолимые препятствия», - посетовал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов».
Со своей стороны, председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин сказал «Радиоточке НСН», что водителям понадобится время, чтобы адаптироваться к нововведениям.
«Все, что направлено на защиту пешеходов, хорошо и правильно, но, с другой стороны, любые изменения, в том числе в регулировании дорожного движения, не сразу приживаются, о них не сразу узнают, и это вносит определенную дезорганизацию. Поэтому их вводить надо очень аккуратно, заранее оповещая водителям и разъясняя, что их ожидает. Пока не привыкнут, будут проблемы. Надо посмотреть, как это будет работать, какой даст эффект, насколько это поможет пешеходам и затруднит или нет действия водителей. Пока это все достаточно умозрительно», - отметил Похмелкин.
При этом он указал на проблемы с освещением пешеходных переходов и отсутствие у пешеходов фликеров, призвав навести здесь порядок.
«У нас каждый шестой наезд на пешеходов - на неосвещенном пешеходном переходе. Давайте займемся их освещением, это крайне важно. Помимо всех этих нововведений надо наводить порядок. Те же фликеры на одежде. Это дало бы не меньший, а может быть больший эффект, чем те меры, которые сейчас предлагаются», - заключил собеседник «Радиоточки НСН»
В проекте разработанного в РосдорНИИ ГОСТа «Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования» помимо «шикан» упоминаются такие термины, как «рефюж» (защитный элемент перед островком безопасности) и «дивертор» (ограждение для перекрытия сквозного проезда на перекрестке).
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