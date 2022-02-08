«Негодяи против котиков!» Автоэксперты раскритиковали ГОСТ для пешеходов

Разработанный в структурах Минтранса проект единого стандарта безопасности пешеходов приведет к росту ДТП и уничтожит парковки во дворах, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов.

Ранее «Коммерсантъ» рассказал о деталях нового ГОСТа. В частности, предлагается» «успокоить» движение автомобилей с помощью так называемых «шикан» - серий зигзагообразных поворотов, известных по гонкам «Формулы-1», и «приподнятых перекрестков».