«Много мутных пунктов»: Автоэксперт пожаловался на непонятность новых правил дорожного движения

«Например, что такое повторное вождение автомобиля с нечитаемыми номерами? К этому всегда можно привязаться. А вот ввести штраф за повторное нарушение правил тонировки, наверно, стоит. Потому что сейчас применяется арест, но, поскольку в кодексе принято решение вообще отказаться от ареста, придется ввести такое наказание. Также стоит очень строго и конкретно прописать, что такое «неоднократное невыполнение требований инспектора об остановке», потому что бывают разные сложные ситуации. В случае погони – это одно, а если в лесу, кто-то дважды махнул палкой, стоя на обочине, а я, испугавшись, не остановился – это другое», - заметил он.

По мнению Моржаретто, наказание за повторное нарушение правил дорожного движения – это вариант балльной системы, который должен был вернуться.

«Но тут необходимо четко понимать количество нарушений. Почему их должно быть именно три? К тому же очень четко надо определить список грубых нарушений: что к ним относится, как они диагностируются. Потому что я считаю, что непропуск пешехода, при том, что формулировка очень размыта и ее все трактуют по-своему, не может попасть в эту ситуацию. Выезд на красный свет, встречную полосу – понятно. Сейчас четких формулировок – нет», - подчеркнул автолюбитель.

Он считает, что размытая формулировка может породить «чудовищную коррупцию» и огромное количество «невинно оштрафованных водителей». В связи с этим, по его словам, необходимо плодотворнее работать над кодексом.