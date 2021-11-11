«Много мутных пунктов»: Автоэксперт пожаловался на непонятность новых правил дорожного движения
«В правилах дорожного движения в России сейчас много «мутных» пунктов», заявил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.
Правила дорожного движения нужно формулировать четко, иначе участятся факты коррупции, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее сегодня стало известно, что в России введут новые правила для автомобилистов. Моржаретто подчеркнул, что изменения не коснутся основной части системы штрафов, отметив, что нововведения затронут повторные правонарушения.
По его словам, это третий проект закона, не предусматривающий серьезных изменений, «за исключением новых странных глав за систематические повторные нарушения». Автолюбитель отметил, что пока не понятно, как именно это сработает, добавив, что все изменения необходимо четко прописывать.
«Например, что такое повторное вождение автомобиля с нечитаемыми номерами? К этому всегда можно привязаться. А вот ввести штраф за повторное нарушение правил тонировки, наверно, стоит. Потому что сейчас применяется арест, но, поскольку в кодексе принято решение вообще отказаться от ареста, придется ввести такое наказание. Также стоит очень строго и конкретно прописать, что такое «неоднократное невыполнение требований инспектора об остановке», потому что бывают разные сложные ситуации. В случае погони – это одно, а если в лесу, кто-то дважды махнул палкой, стоя на обочине, а я, испугавшись, не остановился – это другое», - заметил он.
По мнению Моржаретто, наказание за повторное нарушение правил дорожного движения – это вариант балльной системы, который должен был вернуться.
«Но тут необходимо четко понимать количество нарушений. Почему их должно быть именно три? К тому же очень четко надо определить список грубых нарушений: что к ним относится, как они диагностируются. Потому что я считаю, что непропуск пешехода, при том, что формулировка очень размыта и ее все трактуют по-своему, не может попасть в эту ситуацию. Выезд на красный свет, встречную полосу – понятно. Сейчас четких формулировок – нет», - подчеркнул автолюбитель.
Он считает, что размытая формулировка может породить «чудовищную коррупцию» и огромное количество «невинно оштрафованных водителей». В связи с этим, по его словам, необходимо плодотворнее работать над кодексом.
Ранее в СМИ сообщалось, что новый штраф в размере 40 тысяч рублей или лишение прав на срок до трех лет грозит водителю, который при создании опасной ситуации многократно отказался остановить машину по просьбе сотрудника ГИБДД.
Санкция в размере пяти тысяч рублей или лишение прав грозит автомобилистам за повторный выезд с грязными нечитаемыми номерами. Новая сумма штрафа за многократное нарушение правил тонировки автомобиля составит три тысячи рублей.
Согласно поправкам, внесенным в КоАП РФ, штраф за стоянку вне специальных «карманов» увеличится до трех тысяч рублей. Санкцию за перевозку детей без автокресла предлагается увеличить с трех до пяти тысяч рублей.
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