В России могут ввести новый ГОСТ по безопасности пешеходов
Подведомственный Минтрансу Рoссийский дорожный научно-исcледовательский институт (РосдорНИИ) разработал новый стандарт по безопасности пешеходов на проезжей части, министерство и ГИБДД обсудят изменение правил дорожного движения. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как отметил главный специалист отдела безопасности дорожного движения РосдорНИИ Владислав Елизаров, сейчас в России не существует единого нормативного документа о требованиях к безопасности пешеходов. При этом наезды на пешеходов составляют 26% всех ДТП и остаются одним из самых распространенных их видов.
«Разработка стандарта будет способствовать принятию комплексных решений по совершенствованию дорожной инфраструктуры», — отметил эксперт.
В частности, в новом ГОСТе появятся методы «успокоения» движения машин в районах жилой застройки: приподнятые на 8 см над проезжей частью перекрестки с ограничением скорости до 20-40 км/ч. Кроме того, предлагается сократить количество полос движения, уменьшить их ширину, создать «зигзагообразное движение» автомобилей для замедления трафика в местах с низкой интенсивностью движения.
Также в ГОСТе могут прописать лимиты скорости для подъезжающих к регулируемому пешеходному переходу авто. Так, в рамках микрорайонов будет разрешена скорость не выше 20 км/ч, на улицах и дорогах местного и районного значения — 30 и 40 км/ч соответственно, на дорогах за городом — 70 км/ч, пишет Ura.ru.
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