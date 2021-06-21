Адвокат Трунов: Термина «принудительная вакцинация» не существует

Игорь Трунов: «К огромному сожалению, мы повторяем печальный опыт Бразилии, где весной этого года посчитали, что достигли коллективного иммунитета. Отрапортовали, что в некоторых штатах до 76% населения переболело. И не стали прививаться, расслабились, через семь месяцев на таком фоне случилась очередная, самая мощная вспышка эпидемии: 800 тысяч зараженных. Причиной этому послужило то, что через полгода иммунитет слабеет, снижаются антитела, появляется более агрессивный новый штам, более заразный. Ну и ошибка статистки. У нас аналогичные причины: появился индийский штам вируса более заразный, и к сожалению, статистка говорит о том, что количество привившихся очень низко», - сказал он.

