Адвокат Трунов: Термина «принудительная вакцинация» не существует

Президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня

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В Подмосковье установлен абсолютный рекорд по заболеваемости COVID-19

В Московской области за минувшие сутки выявлено 1,8 тысяч заболевших коронавирусом, сообщают в понедельник власти региона.

Игорь Трунов: «К огромному сожалению, мы повторяем печальный опыт Бразилии, где весной этого года посчитали, что достигли коллективного иммунитета. Отрапортовали, что в некоторых штатах до 76% населения переболело. И не стали прививаться, расслабились, через семь месяцев на таком фоне случилась очередная, самая мощная вспышка эпидемии: 800 тысяч зараженных. Причиной этому послужило то, что через полгода иммунитет слабеет, снижаются антитела, появляется более агрессивный новый штам, более заразный. Ну и ошибка статистки. У нас аналогичные причины: появился индийский штам вируса более заразный, и к сожалению, статистка говорит о том, что количество привившихся очень низко», - сказал он. 

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К 2023 году алименты будут взыскивать онлайн

В рамках цифровизации будет построена система, которая будет объединять банки и работодателей, что сделает взыскание алиментов по решению суда полностью автоматической процедурой. 

Игорь Трунов: «Очередная неплохая, новаторская идея решения проблемы алиментов. Но есть и более прогрессивные идеи, например, создание алиментного фонда. Суть этой идеи в том, что на период розыска лиц, уклоняющихся от выплат алиментов на содержание ребенка, государство должно взять эти выплаты на себе и осуществлять их из специального фонда с последующим взысканием с должников всех расходов», - рассказал адвокат.

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Мурманская область введет обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Обязательная вакцинация коснется сотрудников сферы торговли, работников транспорта, социально-культурных объектов, госслужащих, муниципальных служащих, работников образовательных учреждений, общепита.

Игорь Трунов: «Не существует термина "принудительная вакцинация". Увольнять за отказ от вакцинации незаконно, потому что в Трудовом кодексе закрытый перечень основания для увольнения. Обязательность запретов и отказов допуска к работе при отсутствии прививок регламентировано в статье пятой Федерального закона «Об иммунопрофилактике», который в свою очередь отсылает к постановлению правительства №825, определяющего перечень работ, требующих обязательной прививки, где нет общественного питания, финансовых организаций, бытовых услуг и торговли», - отметил Трунов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: НСН
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияАлименты
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