СМИ: кошек и собак включат в закон о маркировке

Кошек, собак и других домашних животных включат в проект закона об обязательной маркировке и учете животных, сообщают «Известия» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Депутат МГД подчеркнул преимущества чипирования домашних животных

По словам депутата, Минсельхоз России подготовит соответствующие поправки в документ ко второму чтению документа. Как заявил парламентарий, к нему обращаются россияне, интересующиеся, куда исчезли поправки о кошках и собаках, поскольку «их регистрации люди ждут больше всего».

«Невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца», — подчеркнул депутат. По его словам, учет животных должен быть бесплатным, а идентификация питомцев вариативной.

Ранее сообщалось, что владельцы домашних животных должны будут маркировать их за свой счёт. Стоимость процедуры может составлять до 500 рублей в зависимости от способа. Возможно использование бирок, колец, ошейников, нанесение тавро или татуировок.

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Фото: pexels.com
ТЕГИ:ГосдумаЖивотные
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