СМИ: кошек и собак включат в закон о маркировке

По словам депутата, Минсельхоз России подготовит соответствующие поправки в документ ко второму чтению документа. Как заявил парламентарий, к нему обращаются россияне, интересующиеся, куда исчезли поправки о кошках и собаках, поскольку «их регистрации люди ждут больше всего».

«Невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца», — подчеркнул депутат. По его словам, учет животных должен быть бесплатным, а идентификация питомцев вариативной.

Ранее сообщалось, что владельцы домашних животных должны будут маркировать их за свой счёт. Стоимость процедуры может составлять до 500 рублей в зависимости от способа. Возможно использование бирок, колец, ошейников, нанесение тавро или татуировок.

