На Сахалине бездомные собаки напали на ребенка
Сахалинские следователи инициировали уголовное дело после нападения на малолетнего ребенка бездомных собак, сообщает прокуратура региона.
Инцидент произошел в городе Долинске. Дело рассматривается по статье «Халатность». Информация о степени тяжести полученных травм и о состоянии здоровья пострадавшей не сообщается.
Вынесено преставление руководителю МКУ «Управление городским хозяйством» в связи с ненадлежащей организацией мероприятий по отлову животных.
Как сообщалось, в Казани инициировано уголовное дело после того, как бродячая собака напала на ребенка.
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