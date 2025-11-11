Спасают бюджет? Зачем в России «изобрели» дифференцированную семейную ипотеку

Правительство решило поменять правила игры, предлагая закон, где ставки для многодетных семей меньше, чем для семей с двумя и одним ребенком, заявила НСН Ирина Радченко.

Дифференцированной ставкой по семейной ипотеке государство сейчас пытается как-то компенсировать «навес» в бюджете, возникший из-за переизбытка льготных ипотек. Об этом НСН рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Госдума до конца года может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Сейчас обсуждается снижение ставки до 4% для семей с тремя детьми, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10% или 12%, где один ребенок. Об этом глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал РИА Новости. Радченко посчитала это странным решением.

«Аксаков фактически признается, что правительство меняет правила игры. Потому что предполагалось, что мы поддерживаем любую демографию - и с одним, и с двумя, и с тремя детьми. Но, видимо, не хватает денег в бюджете, и поэтому они сейчас изобретают какие-то странные конструкции. Я думаю, что это никак не отразится на рынке. Арифметическая погрешность. Просто компенсирует последствия для бюджета. Это ситуация, когда нужно как-то компенсировать "навес", который возник из-за того, что надавали этих льготных ипотек на миллиарды рублей. Это непродуманная политика. В 2014 году цены на новостройки падали. Тогда правительство приняло очень сбалансированное решение, чтобы их поддержать. Ипотеку на новостройки сделали на 2% дешевле по сравнению с рыночной. И люди выбирали новостройки. Но никакого ущерба экономике это решение не нанесло», - рассказала она.

При этом Радченко также не ждет роста числа новостроек в связи с принятием закона о дифференцированной ставке.

«Нет у нас таких родителей с тремя детьми. Родители должны хотеть новостройку, они должны проходить по условиям, потому что у нас очень дорогой квадратный метр. В отличие от 2014 года, у нас цены не собираются падать», - подытожила она.

Ранее гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев заявил НСН, что политика Центробанка сегодня направлена на сдерживание роста долговой нагрузки граждан, поэтому к заемщику сегодня предъявляются повышенные требования.

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
