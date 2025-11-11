Дифференцированной ставкой по семейной ипотеке государство сейчас пытается как-то компенсировать «навес» в бюджете, возникший из-за переизбытка льготных ипотек. Об этом НСН рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Госдума до конца года может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Сейчас обсуждается снижение ставки до 4% для семей с тремя детьми, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10% или 12%, где один ребенок. Об этом глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал РИА Новости. Радченко посчитала это странным решением.