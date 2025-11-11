Путин назначил нового посла в Бурунди
11 ноября 202512:15
Президент Владимир Путин назначил нового посла России в Бурунди. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Черненко Сергея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом... в Республике Бурунди», - отмечается в документе.
Отдельным указом российский лидер освободил от обязанностей посла Валерия Михайлова, который возглавлял диппредставительство в Бурунди с 2019 года.
Ранее Владимир Путин назначил Георгия Михно новым послом РФ в Польше, напоминает «Свободная пресса».

