Путин назначил нового посла в Бурунди

Президент Владимир Путин назначил нового посла России в Бурунди. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Черненко Сергея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом... в Республике Бурунди», - отмечается в документе.

Отдельным указом российский лидер освободил от обязанностей посла Валерия Михайлова, который возглавлял диппредставительство в Бурунди с 2019 года.

Ранее Владимир Путин назначил Георгия Михно новым послом РФ в Польше, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:АфрикаПосолВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры