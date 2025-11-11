Госдума лишила неприкосновенности депутата Вороновского

Отмечается, что парламентарии согласились с аргументами генпрокурора и также согласились на возбуждение уголовного дела против Вороновского.

«Перед законом все равны», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По данным СМИ, Вороновского подозревают в получении взятки в размере 25 млн рублей от строительной фирмы. Сам парламентарий вину не признал.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев заявил «Радиоточке НСН», что необходимо расширить перечень преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства РФ.

