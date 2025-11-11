Госдума лишила неприкосновенности депутата Вороновского
Госдума одобрила лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского, которого подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что парламентарии согласились с аргументами генпрокурора и также согласились на возбуждение уголовного дела против Вороновского.
«Перед законом все равны», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По данным СМИ, Вороновского подозревают в получении взятки в размере 25 млн рублей от строительной фирмы. Сам парламентарий вину не признал.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев заявил «Радиоточке НСН», что необходимо расширить перечень преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства РФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол РФ заявил, что конфликт на Украине можно завершить «уже завтра»
- Следком назвал приоритетную версию крушения вертолёта в Дагестане
- Госдума лишила неприкосновенности депутата Вороновского
- Модный «передоз»: Врач предупредила об опасных веществах в чае матча
- Песков: Запроса на телефонный разговор Путина и Трампа не было
- В Красногорске более 100 авто получили повреждения при обрушении колонны «Снежкома»
- Джефф Монсон захотел участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году
- ВС России освободили Новоуспеновское в Запорожской области
- В Дагестане начали штрафовать за публикации о беспилотниках
- Востоковед предсказал новую войну Израиля с Ираном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru